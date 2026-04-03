Eder Sarabia confía en su equipo: "El equipo está creciendo"

Eder Sarabia destaca la personalidad y crecimiento del Elche CF pese a la derrota y confía en lograr el objetivo

El técnico del Elche CF, Eder Sarabia, se mostró optimista pese a la derrota y destacó la actitud competitiva de sus jugadores. El entrenador valoró positivamente la primera mitad, asegurando que su equipo estaba rindiendo a buen nivel antes del giro del partido.

Sarabia explicó que incluso tras quedarse con un futbolista menos, el equipo mantuvo el orden y la competitividad, aunque reconoció que faltó mayor atrevimiento con balón para gestionar mejor los momentos del encuentro. Aun así, lanzó un mensaje de confianza, asegurando que percibe crecimiento en el grupo, tanto en el juego como en la unidad del vestuario, y se mostró convencido de que lograrán el objetivo. Además, ya puso el foco en el próximo compromiso ante el Valencia CF.

Un inicio equilibrado y sin profundidad

El choque arrancó con un ritmo contenido, marcado por la precaución de ambos conjuntos. Durante los primeros minutos, el juego se desarrolló sin grandes sobresaltos, con pocas llegadas claras y mucho respeto sobre el terreno de juego.

Las primeras oportunidades surgieron en acciones a balón parado, pero sin precisión suficiente para abrir el marcador. Con el paso del tiempo, el Rayo Vallecano comenzó a ganar metros y a generar mayor sensación de peligro, especialmente a través de acciones individuales y llegadas desde segunda línea.

La expulsión que cambió el partido

El punto de inflexión llegó en el tramo final de la primera mitad. Bigas vio la segunda tarjeta amarilla tras una acción comprometida, dejando al conjunto ilicitano en inferioridad numérica. Esta circunstancia alteró por completo el desarrollo del encuentro y obligó al Elche a modificar su planteamiento.

Hasta ese momento, el partido estaba igualado, pero la expulsión condicionó el resto del duelo, otorgando al Rayo una ventaja que acabaría siendo decisiva.

Dominio local tras el descanso

En la segunda parte, el equipo madrileño tomó el control absoluto del juego. Con un jugador más, los de Iñigo Pérez monopolizaron la posesión y empujaron constantemente hacia el área rival.

A pesar del dominio, el gol no llegaba. El portero Dituro se convirtió en protagonista con varias intervenciones de mérito que mantuvieron con vida al Elche durante muchos minutos. Los intentos del Rayo fueron constantes, combinando disparos lejanos y centros laterales, pero sin eficacia.

Nteka rompe la resistencia

La insistencia local tuvo finalmente recompensa. La entrada de Nteka cambió el panorama ofensivo del Rayo, aportando frescura y presencia en el área. En el minuto 74, el delantero aprovechó un preciso centro de Álvaro García para anotar el único gol del encuentro.

El tanto desató la euforia en el Estadio de Vallecas y terminó de inclinar la balanza a favor del conjunto franjirrojo, que supo gestionar su ventaja en los minutos finales.

Confianza pese a la derrota

A pesar del resultado adverso, el Elche dejó señales positivas en cuanto a compromiso y crecimiento colectivo. Sarabia insistió en que el equipo compitió hasta el final y mostró personalidad en un contexto complicado.

Con la mirada puesta en los próximos partidos, el conjunto ilicitano confía en mantener esta línea de trabajo para revertir su situación y seguir luchando por la permanencia en la máxima categoría.