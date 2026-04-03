Rayo Vallecano 1-0 Elche: Nteka acerca la salvación al Rayo y el Elche se hunde

El Rayo Vallecano se impone por la mínima al Elche CF y da un paso clave hacia la permanencia en LaLiga EA Sports

El Rayo Vallecano logró un triunfo fundamental ante el Elche CF por 1-0 en la jornada 30 de LaLiga EA Sports. El conjunto franjirrojo suma 35 puntos y gana aire en la clasificación tras imponerse en el Estadio de Vallecas en un duelo condicionado por la expulsión de Bigas en la primera mitad.

Un inicio trabado que se rompió antes del descanso

El encuentro comenzó con un ritmo bajo y muchas precauciones por parte de ambos equipos. Durante los primeros minutos, las ocasiones brillaron por su ausencia, reflejo del respeto mutuo y de lo mucho que había en juego. Las primeras aproximaciones llegaron a balón parado, con intentos sin éxito tanto para locales como visitantes.

Con el paso de los minutos, el Rayo fue creciendo y comenzó a generar peligro, especialmente con acciones individuales de De Frutos y llegadas desde segunda línea. Sin embargo, la falta de acierto mantuvo el empate. Todo cambió en el tramo final del primer tiempo, cuando Bigas vio la segunda tarjeta amarilla tras una acción peligrosa, dejando al Elche con diez jugadores y alterando por completo el guion del partido.

Monólogo rayista tras el descanso

La segunda mitad tuvo un claro dominador. El Rayo Vallecano se adueñó del balón y del territorio, aprovechando su superioridad numérica. El equipo dirigido por Iñigo Pérez intensificó su presión y acumuló ocasiones ante un rival replegado.

El guardameta Dituro evitó en varias ocasiones el gol local, sosteniendo a su equipo durante buena parte del segundo tiempo. Disparos lejanos, centros laterales y jugadas combinadas fueron constantes, pero el tanto se resistía.

Nteka desata la euforia en Vallecas

Los cambios introducidos por Iñigo Pérez resultaron decisivos. La entrada de Nteka dio un nuevo impulso al ataque, y fue precisamente él quien rompió la igualdad en el minuto 74. Tras una gran acción por banda de Álvaro García, el delantero apareció en el área para empujar el balón al fondo de la red.

El gol desató la alegría en las gradas y confirmó el dominio de un Rayo que había hecho méritos suficientes para adelantarse. En el tramo final, el equipo supo gestionar la ventaja con posesión y orden, evitando sustos ante un Elche que, pese a intentarlo, no encontró respuestas.

Tres puntos que dan respiro

Con esta victoria, el Rayo se aleja de la zona de descenso y afronta con mayor tranquilidad sus próximos compromisos, incluyendo su histórico desafío europeo. Por su parte, el Elche continúa en una situación comprometida, especialmente por su debilidad como visitante y la falta de resultados lejos de casa.

Ficha técnica

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Pep Chavarría; Óscar Valentín (Pedro Díaz 65′), Unai López; Álvaro García (Pacha Espino 82′), Isi (Nteka 65′), De Frutos (Carlos Martín 92′); Alemão (Camello 82′)

Elche CF: Dituro; Buba (Santiago 82′), Bigas, Affengruber, Petrot; Germán Valera, Aguado (Redondo 77′), Febas (Villar 77′), Morente; Rafa Mir (Pedrosa 45′), Álvaro Rodríguez (André Silva 77′)

Goles: 1-0 (Nteka, 74′)

Árbitro: Munuera Montero. Expulsó a Bigas por doble amarilla y amonestó a varios jugadores del conjunto ilicitano.

Estadio: Estadio de Vallecas