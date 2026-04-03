Iñigo Pérez: "No hemos estado brillantes, pero estos puntos nos dan mucho aire"

Iñigo Pérez reconoce la dificultad del triunfo del Rayo Vallecano y admite que su equipo “no estuvo brillante” pese a sumar tres puntos clave

El técnico del Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, valoró la victoria de su equipo destacando la dificultad del encuentro y el cambio de escenario tras la expulsión rival. El entrenador reconoció que el partido tuvo dos fases muy diferenciadas y admitió que su equipo no estuvo especialmente brillante.

El preparador rayista explicó que, en los primeros compases, su equipo no logró sentirse cómodo sobre el terreno de juego, viéndose superado por momentos. Posteriormente, con superioridad numérica, el Rayo consiguió imponer su dominio, aunque sin facilidad. También subrayó la importancia de los tres puntos, que permiten al equipo tomar oxígeno en la clasificación. Además, detalló que la intención era ganar presencia ofensiva, apostando por un juego más directo con referencias como Alemão y Nteka.

Un triunfo clave para respirar en LaLiga

El conjunto madrileño se impuso por la mínima al Elche CF (1-0) en la jornada 30 de LaLiga EA Sports, alcanzando los 35 puntos. La victoria en el Estadio de Vallecas supone un paso importante para alejarse de los puestos de peligro en un tramo decisivo del campeonato.

El encuentro estuvo claramente condicionado por la expulsión de Bigas antes del descanso, una acción que marcó el desarrollo posterior del choque.

Primera parte igualada y sin brillo

El inicio del partido estuvo marcado por la precaución y el respeto mutuo. Ninguno de los dos equipos logró imponer su ritmo, lo que derivó en un juego espeso y con escasas oportunidades. Las pocas llegadas se produjeron a balón parado, sin generar verdadero peligro.

Con el paso de los minutos, el Rayo comenzó a estirarse y a pisar campo rival, aunque sin la claridad necesaria en los metros finales. La falta de precisión mantuvo el marcador intacto hasta que, en el tramo final de la primera mitad, el Elche se quedó con diez jugadores tras la expulsión de su capitán, cambiando por completo el panorama.

Dominio sin premio inmediato tras el descanso

En la segunda parte, el equipo local asumió el control absoluto del juego. Con un hombre más, el Rayo monopolizó la posesión y encerró a su rival en su propio campo. Sin embargo, el gol se resistía ante un Elche bien organizado en defensa.

El guardameta Dituro fue uno de los protagonistas, firmando varias intervenciones de mérito que evitaron el tanto local. Los intentos desde media distancia y los centros laterales se sucedían, pero faltaba acierto en la definición.

Nteka decide y desata la euforia

La insistencia tuvo premio en el tramo final. La entrada de Nteka resultó determinante para cambiar el ritmo ofensivo. En el minuto 74, el delantero aprovechó un envío de Álvaro García para marcar el único tanto del partido.

El gol reflejó la superioridad del Rayo y desató la alegría en Vallecas. En los minutos finales, el equipo supo gestionar su ventaja con inteligencia, controlando el balón y evitando riesgos innecesarios.

Un impulso vital para el tramo final

Este triunfo permite al Rayo afrontar con mayor tranquilidad las próximas jornadas, en las que también tendrá que compaginar la competición doméstica con su aventura europea. En cambio, el Elche sigue inmerso en una situación complicada, penalizado por su bajo rendimiento fuera de casa y la falta de resultados positivos.