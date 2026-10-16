La FIFA no da marcha atrás y ratifica la sanción a España por los cánticos de "musulmán el que no bote"

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) va a recurrir al TAS después de que no esté de acuerdo con el castigo impuesto por el máximo organismo internacional del balompié el cual tomó medidas tras los incidentes ocurridos en el partido que disputó la Selección Española contra Egipto el pasado 31 de marzo

La FIFA no ha dado marcha atrás con España ya que ha desestimado todas y cada uno de los argumentos presentados por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para evitar el castigo, principalmente, por los cánticos de "musulmán el que no bote" producidos en pasado mes de marzo cuando la Selección Española entrenada por Luis de la Fuente se enfrentó a Egipto en un partido celebrado en el RCDE Stadium, casa del RCD Espanyol.

La Comisión de Apelación de la FIFA ha notificado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) la desestimación del recurso y ha confirmado la decisión de sancionar a la Selección Española en primera instancia con una multa de 20.000 dólares estadounidenses y la obligación de cerrar al menos el 15 por ciento del aforo en el próximo partido amistoso que el equipo entrenado por Luis de la Fuente dispute como local.

A la FIFA no le gustó nada los cánticos y gritos ocurridos en ese partido amistoso entre España y Egipto, más cuando el país africano el mayoritariamente musulmán, y ha querido poner un castigo que sirva de ejemplo ahora que la Selección Española es campeona del mundo.

El lado positivo es que el aforo de la Selección Española no se verá afectado en el próximo partido que tiene que disputar en casa contra Inglaterra ya que es correspondiente a la UEFA Nations League y, por tanto, no es de carácter amistoso. Un encuentro que tiene su importancia ya que es probablemente que es ese encuentro esté en juego cuál de los dos combinados nacionales queda en la primera posición del grupo.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no se va a quedar de brazos cruzados y va a llevar el caso hasta el TAS

A la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no le ha gustado absolutamente nada el dictamen de la FIFA y ya ha tomado la decisión de llevar el caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para impedir la sanción.

La RFEF ha defendido que actuó de forma inmediata, diligente y eficaz desde el mismo momento en que tuvo conocimiento de los hechos y que la conducta en ese partido amistoso entre España y Egipto fue detectada por sus propios mecanismos de control, siendo comunicada de inmediato al equipo arbitral.

Además, se expuso que se reforzó la seguridad en la zona desde provenían esos cánticos ofensivos, se emitieron mensajes de advertencia por megafonía y videomarcadores y se colaboró plenamente con las autoridades competentes para la identificación de los responsables de los mismos, dejándose constancia de la colaboración de la RFEF.

La RFEF considera que la sanción confirmada resulta especialmente severa a la vista de los propios pronunciamientos de los órganos de FIFA ya que en otros supuestos de mayor gravedad o con antecedentes disciplinarios previos, no se han impuesto medidas equivalentes de la reducción de aforo. Es por ello que la RFEF va a llevar el caso ante el TAS.