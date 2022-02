Los nombres propios de Natxo: Barrio, Antoñín, Sekou, Sadiq...

Semana de nivel en La Rosaleda. El segundo clasificado de LaLiga SmartBank visita el feudo malaguista después de reencontrarse con la victoria frente al Ibiza. Precisamente, equipo que humilló en Martiricos al conjunto por entonces dirigido José Alberto López y que le costó la destitución. Su reemplazo, Natxo González debutará ante su afición, a la que pidió en rueda de prensa "su ayuda para ser más fuertes".

Fue durante su comparecencia con motivo del derbi andaluz cuando analizó los nombres propios de la actualidad boquerona. Por ejemplo, el eterno debate de la portería generalizado entre los seguidores. Si Dani Martín o Dani Barrio. Tras la excelsa actuación del asturiano en Zaragoza, el técnico dejó entrever que Barrio volverá a partir desde el inicio: "El debate sé que existía y existe. Tengo que abstraerme de eso porque estoy en el día a día y tengo mis propias. En Miranda no pude elegir. Considere oportuno darle continuidad a Dani Barrio en Zaragoza y estuvo a buen nivel. Seguiré decidiendo como en cualquier posición, aunque sé que es más complicada la portería. Barrio viene de jugar bien, pero no significa que vaya a jugar toda la temporada".

Primer nombre propio, Dani Barrio. Pero no el último. Otro que está de dulce y ha volteado su realidad de manera radical es Antoñín. Para él también hubo mención. Con gol en La Romareda después de elegir al Málaga en el mercado invernal (estuvo cerca de abandonar el cuadro malacitano), el de La Palmilla está cerca de su mejor versión. "Si jugó el otro día es porque esta centrado y porque está para competir y aportar, sino no estamos ahora para tonterías. Hay mucho margen para mejorar y todo parte desde el compromiso y la profesionalidad. Antoñín está muy bien y trabaja muchísimo. Mostró disciplina, trabajo defensivo y ese gol que te dice que es un jugador diferencial", apuntaba del protagonista en el pasado empate.

Consolidando poco a poco una columna vertebral fija y un once prototipo, hay jugadores que apuntan a inamovibles. Víctor Gómez, Escassi, Paulino, Antoñín, Roberto son alguno de ellos. No está entre los elegidos Sekou Gassama. El fichaje estrella (o uno de ellos) no ha encontrado la regularidad durante el presente curso. Las continuas pequeñas lesiones que le imposibilitan encontrar su mejor tono físico y competitivo le están relegando a un segundo plano del que nadie esperaba. Lo sabe el técnico vasco. "Dentro de las prioridades futbolistas, el jugador te tiene que dar lo que pides para cada momento. Sekou tiene que coger ese tono para que nos dé lo que necesitamos. Estuve hablando con él hace poco. seguro que nos dará la mejor versión. Cuando esté bien el equipo y se asiente, llegará su momento", decía firme sobre el delantero, que acumula dos dianas como malaguista.

'Algunos' goles más lleva en su casillero Umar Sadiq. Sus nueve goles le sitúan en el Top de delanteros de esta Segunda División. La gran amenaza del Almería ya sabe lo que es marcar en La Rosaleda. Lo hizo en su última visita donde el conjunto indálico firmó un 0-3 contundente. Habló del nigeriano Natxo González, estudiado y analizado al detalle para intentar contrarrestar su portencial: "Es un grandísimo delantero. A nivel táctico no nos tiene que afectar porque no podemos estar pendiente solo a él, nos equivocaríamos atrayendo solo su atención. Estudiamos sus movimientos respecto a nuestros centrales y pivote".

Nombres propios (Dani Barrio, Antoñín, Sekou y Sadiq) que pueden ser determinantes para decantar, hacia un lado o hacia otro, el resultado final. En el debut de Natxo González como local, el obstáculo es mayúsculo. Una prueba que podría cambiar la realidad malaguista, no así el objetivo, que seguirá siendo el de alcanzar los 50 puntos cuanto antes. Todo lo contrario para Rubí, donde pasa por La Rosaleda el confirmar el fin de la mala racha por la que pasó su equipo. Duelo de alturas en un derbi andaluz colorido de blanquiazul... Y también de rojiblanco.