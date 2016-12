Sergi Barjuán: "No entrené al Betis porque mi hijo jugaba en el Sevilla"

El mítico ex lateral del Barcelona y entrenador de equipos como Recreativo o Almería, Sergi Barjuán, ha sido relacionado con el Real Betis en las últimas temporadas. Incluso se llegó a decir en muchos medios que era el técnico escogido para entrenar al equipo verdiblanco esta campaña. Sin embargo, su nombre fue tachado de la lista final. ¿Por qué? El propio Sergi lo desvela en una entrevista publicada en Marca con unas curiosas declaraciones: "Yo estuve en la lista final de candidatos. Pero algunos medios publicaron que mi hijo jugaba en el Sevilla y que mi suegro trabajaba como representante también para ellos. Estas fueron las principales razones por las que no entrené al Betis. O por lo menos eso fue lo que me dijo mi representante".