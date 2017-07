Mati Fernández, nueva alternativa a Canales

El Betis, más aún por la inminente marcha de Dani Ceballos, necesita talento en la zona de la media punta, para la que ha estado barajando seriamente, aunque sin llegar a ofertar, el nombre de Sergio Canales, quien gusta a Quique Setién pero que, a su vez, despierta ciertas dudas en otros miembros de la dirección deportiva, tanto por su historial de lesiones como por su elevado salario. Así las cosas, Serra Ferrer está comenzando a abrir el abanico y, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, uno de los nombres que gustan es el de Matías Fernández (31). Curiosamente, el internacional chileno ha compartido vestuario en la 2016/2017, en el AC Milan, con otro de los deseados por el club heliopolitano, el croata Mario Pasalic.

Tanto en 4-3-3 como en 3-5-2, Mati ha estado jugando como interior. Unos problemas físicos impidieron al ex del Villarreal disputar más de 652 minutos. Pese a que se especulaba con el que ´rossoneros´ iban a comprar su pase, ´Matigol´ ha iniciado este sábado la pretemporada con la Fiorentina, dueña de su pase, viajando con el resto de sus compañeros a la localidad de Moena. El club ´viola´ ha cambiado de entrenador y el futbolista aún no sabe si contará para Stefano Pioli, pero únicamente le resta un año de contrato y no descarta un cambio de aires, considerando atractiva la opción de regresar a LaLiga y, en concreto, de poder jugar en el Betis.

Mati destaca por tu buen manejo de balón, regate y golpeo, también a balón parado, por lo que reúne un perfil idóneo para desarrollar la idea de juego de Setién.

El chileno, empero, no es la única alternativa a Canales. Por ejemplo, la de Andreas Pereira (21), brasileño con pasaporte belga que pertenece al Manchester United y que la pasada temporada jugó en calidad de cedido en el Granada, con el que firmó cinco tantos y tres asistencias. Versátil, veloz y técnico, Pereira es otro futbolista que gusta en La Palmera, aunque ni se ha movido ficha por él hasta el momento ni su agente estima, al menos a día de hoy, que vaya a abandonar este verano Old Trafford. Mejor no descartar nada.

Por otra parte, el Betis tiene previsto subir su propuesta por Pasalic cuando se confirme la marcha de Dani Ceballos, ya que, por edad, experiencia, talento y proyección, se le valora como una opción importante, de presente y de futuro. En Heliópolis tienen previsto poner sobre la mesa del Chelsea, con el que le resta sólo un año de vinculación, una cantidad superior a los tres millones de euros.

En la sala de máquinas, todavía queda mucha tela por cortar.