Meré se despide del Sporting

Jorge Meré, defensa del Sporting de Gijón ligado al Betis al comienzo del verano, se ha despedido hoy del conjunto asturiano. El internacional sub 21 no ha aclarado cuál será su destino, el cual espera anunciar hoy mismo. "Todavía no tengo claro mi destino ni las condiciones en que va a ser. Soy un chico muy joven y quiero mucho al Sporting. Siempre lo tendré en mi recuerdo. Me quiero quedar con los buenos momentos. Espero que la gente me pueda entender. Estos siete años que llevo aquí se me han hecho muy cortos, siempre he estado feliz. La decisión ha sido meditada. Busco lo mejor no solo para mi sino para el club", anunció el futbolista.

Entre sus pretendientes está el Málaga: "El Málaga está ahí, como están otros clubes. Se está hablando mucho. Quería aspirar a jugar en la máxima categoría. España es un lugar bonito para jugar, pero a lo mejor te apetece probar otros países y otras ligas. Tengo que decidir con la cabeza serena y fría".

Su principal valedor en el Betis era Miguel Torrecilla, quien ha intentado que se quede en el Sporting, donde ahora es director deportivo.

Paralelamente a la rueda de prensa de despedida de Meré, el club ha colgado en su página web una nota en la que anuncia que el jugador se marcha en calidad de cedido, pero sin precisar su destino.