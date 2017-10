Setién: "Sólo me fijo en los rivales de los que puedo aprender; en el Sevilla, no"

Lo comentó ya durante el fin de semana, en la entrevista que le concedió a ESTADIO, y lo ha retirado hoy, en los micrófonos de Canal Sur Radio: Quique Setién no mira a Nervión. El derbi, para él, será un partido más. Al menos, eso piensa en estos momentos, pues admite que es posible que se contagie en la previa de la pasión que se vive en la capital hispalense.

"El estímulo para ese partido es exactamente el mismo. Es cierto que he escuchado a muchos hablarme de estos partidos, pero la realidad es que nunca he asistido a uno para saber la dimensión que eso toma. No dejo de ser un profesional, soy un hombre del norte, trato de ser tranquilo y ver las cosas con cierta calma. Supongo que me contagiaré de ese ambiente cuando se esté acercando el momento. De momento, todavía sólo son los comentarios que oigo", ha indicado.

Lo llamativo ha llegado después, con una respuesta que puede crear cierta controversia: "Hace mucho que no me fijo en los rivales, sólo de los que puedo aprender algo. No me estoy fijando en lo que hace el Sevilla, ni mucho menos. Trato de no descentrarme y no desgastarme en eso. El Betis es un club enorme, que en los últimos tiempos no ha estado del todo bien, pero tiene capacidad para estar ahí y conseguir títulos y una resonancia mucho mayor que la que ha tenido". Quizá no lo haya dicho con segundas, pero su comentario puede dar para distintas interpretaciones.