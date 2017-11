Betis y Sevilla, en el mayor evento de fichajes del mundo

Los dos clubes de Sevilla estarán presentes desde mañana en el Wyscout Forum de Londres, el mayor evento de fichajes del mundo y en el que participan varios de los principales clubes europeos, además de equipos de ligas como las suramericanas o la China junto a algunas federaciones nacionales.

Durante los días de mañana y pasado mañana se darán cita en Stamford Bridge, la casa del Chelsea, los representantes de los clubes que han decidido acudir a este evento en el que también participan las agencias de representación para hacer networking y establecer relaciones que después cristalizarán en el mercado invernal o ya en el de verano.

A la cita los equipos y las agencias van ya con la agenda bastante estructurada. Además hay charlas y ponencias sobre el mundo del fútbol y tiempo para reuniones menos encorsetadas.

Entre los equipos españoles que acuden al evento, además de Sevilla y Betis, figuran el Leganés, el Villarreal, el Espanyol o el Valencia. También está anunciada la presencia de equipos de Segunda como el Zaragoza, el Córdoba, el Lorca e incluso uno de Segunda B como el Fuenlabrada.

Del exterior se pueden encontrar clubes como la Roma -Monchi solía ir en representación del Sevilla durante su etapa en Nervión- y la Juventus de Italia, el Leicester -con el exverdiblanco Eduardo Macià, otro habitual-, el Arsenal, Liverpool, Manchester City o el propio Chelsea de Inglaterra, el Niza, el Toulouse o el Montpellier de Francia o el Besiktas y el Fenerbahçe de Turquía. Cruzando el Atlántico llegarán equipos como el O'Higgins chileno, el Argentinos Juniors o Los Ángeles Galaxy estadounidenses. Éstos últimos no estarán solos, ya que la Major League Soccer también envía una delegación.

Durante el primer día los clubes son los primeros en registrarse y hay reuniones entre ellos únicamente. Después se registran los agentes y ya interactúan con los clubes. El segundo día, hay reuniones 'one to one' durante toda la jornada.