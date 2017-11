Boudebouz: "Que renueve Joaquín es bueno para el Betis y para el fútbol"

Ryad Boudebouz ha participado hoy en el acto del Betis en el colegio Pontífice Pablo VI de Rochelambert, donde ha hecho las delicias de los más pequeños.

El internacional argelino se ha mostrado muy contento por cómo le van las cosas en en el Betis. "Es impresionante ver a todos los ultras y seguidores que tiene el Betis tanto en el colegio como en la ciudad", ha explicado.

Además, contra el Getafe consiguió su primera diana como verdiblanco: "Es un gol muy importante para el equipo porque dio un punto. Personalmente es bueno porque he trabajado mucho para volver a jugar".

Con todo, Boudebouz espera seguir mejorando y aumentando sus prestaciones: "Todavía no estoy al cien por cien. Lo noto en los partidos, pero estoy haciendo un gran esfuerzo para estar al máximo".

Desde su llegada, la afición ha depositado mucha ilusión en Boudebouz, algo que agradece: "No me siento la estrella ni el fichaje estrella, soy uno más. Me ha sorprendido la respuesta de los aficionados conmigo y también de los compañeros".

La marcha del equipo también invita al optimismo y el ex del Montpellier ve al equipo preparado para pelear por Europa: "Seguro que podemos competir por estar entre los cinco o seis primeros, pero es difícil. Los equipos que están arriba van a un nivel frenético. En casa tenemos que ser fuertes para conseguir el mayor número de puntos".

Uno de los futbolistas con los que disfruta Boudebouz en LaLiga está en su equipo y es Joaquín, que negocia su renovación: "Es un futbolista extraordinario. Cuando era más pequeño ya lo veía en televisión. Viéndolo jugar es impresionante. Si renueva sería bueno para el Betis y para el fútbol en general".

Y hoy ha llegado otro mito del beticismo, Rubén Castro, al que está deseando conocer: "Hablo mucho Aissa me dice que es un superjugador. El año pasado marcó más de 15 goles y los buenos futbolistas siempre son bienvenidos".

Ha sido preguntado el atacante por cómo ve el fútbol español. "Una cosa es verlo en la tele y otra vivirlo aquí. El fútbol es totalmente diferente. Es más técnico. Todos los equipos quieren jugar. Hay mucho pase. Estoy encantado de estar aquí, es un fútbol que me gusta. No puedo destacar un jugador en concreto. Todos los equipos tienen jugadores de calidad. Estoy muy sorprendido por el nivel del equipo. Todo el mundo es muy técnico. Es diferente a Francia".