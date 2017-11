Nuevo lío de Ceballos en las redes sociales

El exjugador del Real Betis Dani Ceballos, fichado por el Real Madrid el pasado verano, ha vuelto a protagonizar otro episodio polémico en las redes sociales. Recordemos que tras su fichaje por el conjunto blanco, cientos de usuarios de la red comenzaron a buscar mensajes pasados del jugador en Twitter en los llegó a cargar contra el Betis, equipo que le formó, contra Cataluña e incluso contra el Madrid, equipo en el que ahora juega.



En esta ocasión, Ceballos ha respondido a un usuario que le deseo una lesión además de escribirle un insulto. La respuesta del utrerano no se hizo esperar: "¡Preocúpate de lo tuyo y no le desees el mal a nadie un abrazo máquina!". Hasta aquí todo correcto, pero la polémica de la respuesta no viene por la contestación de Ceballos, sino por el mensaje anterior que el centrocampista dejó en otra red social, Instagram.



Ceballos subió una imagen con un polémico mensaje. Tras terminar el partido del Betis, que perdió por 5-0 ante el Eibar, el jugador subió una foto en la que aparecía entrenando con un mensaje de "Buenas noches" acompañado de un emoticono que aparece ´llorando de risa´. La imagen fue subida después de concluir el partido, por lo que muchos aficionados béticos entendieron que el jugador se estaba riendo de forma evidente de la derrota del Betis.





¡ Preocúpate de lo tuyo y no le desees el mal a nadie un abrazo maquina ! ?? https://t.co/CRGvkC0sRm — Daniel Ceballos (@DaniCeballos46) 20 de noviembre de 2017