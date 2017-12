Jesé está en el mercado

Sigue siendo Jesé un jugador apetitoso, aunque de un tiempo a esta parte el canario ha pasado a ser más mediático que realmente útil, algo que acaba de descubrir el Stoke City. El ex del Real Madrid protagonizó una salida de tono en el último partido de los rojiblancos. En el minuto 70 del partido contra el Swansea y después de que Mark Hughes agotara los tres cambios, el delantero dejó el banquillo y se fue del estadio. "Cometió un error y por eso se le ha abierto un expediente. Ha entendido que no tomó una decisión correcta y hemos abordado lo que tiene que hacer en el futuro. Está frustrado porque quiere jugar, como el resto de jugadores que no lo hacen", ha dicho el técnico con respecto al asunto, pero pese a sus palabras conciliadoras lo cierto es que se le busca una solución.

Empezando por el propio Jesé, que si no aceptaba ya ser suplente en el PSG está aún más molesto por serlo en el Stoke. Rápidamente, su nombre ha sido ligado al del Betis, aprovechando que el conjunto verdiblanco busca delantero y que en el banquillo está Quique Setién, quien lo adiestró en su paso por Las Palmas la temporada pasada.

Cabe recordar, que los meses de Jesé en el conjunto canario no fueron los mejores de su carrera. Su fichaje estuvo rodeado de una gran expectación porque suponía su regreso a la isla, pero en el terreno de juego acabó con tres goles y una asistencia en 16 partidos. En el Stoke, tras comenzar como titular, sólo ha participado, como suplente, en dos de los últimos seis encuentros de la Premier.