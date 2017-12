El ansiado central, en la recta final

El Betis ha activado los resortes económicos necesarios para acometer los dos fichajes invernales que necesita para equilibrar su plantilla, que se unirán a un Rubén Castro que estará con el resto de sus compañeros el próximo 1 de enero de 2018, pero que no debe añadirse al balance de gastos por haberse amortizado ya su sueldo dentro de su cesión al Guizhou Hengfeng Zhicheng. No dio facilidad alguna luego la entidad china para anticipar la reincorporación del grancanario, que llegó a Sevilla el pasado 9 de noviembre y ha estado las últimas semanas trabajando con un preparador físico que puso a su disposición el conjunto heliopolitano.

Excepción hecha del '24', el plan es que aterricen un central y un extremo, ambos polivalentes, para lo que no sólo se ha dialogado con LaLiga para ampliar el tope salarial asignado (revisando aspectos como las audiencias televisivas, el nuevo contrato de patrocinio, la asistencia a los partidos en el Benito Villamarín, etcétera), sino que se trabaja con diferentes intermediarios para liberar fichas. Los primeros señalados son Tosca, por el que se ha interesado el PAOK griego, y Nahuel, que necesita un destino que asuma las condiciones pactadas con el Villarreal para cancelar el segundo año de cesión. En principio, Narváez seguiría y con dorsal del primer equipo, pero tampoco se descarta un préstamo a algún club de Segunda, sobre todo si es necesaria otra plaza extracomunitaria en la inminente ventana de transferencias.

En lo que se refiere al atacante, Serra Ferrer y sus colaboradores están barajando varias opciones interesantes, la mayoría de jugadores pertenecientes a clubes de primer nivel que no están teniendo minutos. Algunos de ellos, incluso, verían peligrar su presencia en el Mundial de Rusia, por lo que forzarán un cambio de aires que sería muy bien recibido en la planta noble del Coliseo de La Palmera. No es desdeñable en este caso esperar hasta los últimos días de enero, cuando se aventuras ´gangas´ finales, pues se busca un extremo que pueda actuar en ambas bandas, aunque también, si fuera posible, como referencia, lo que encarece los objetivos. Mucho más avanzadas estarían las gestiones por el central, preferiblemente zurdo y que pudiera ejercer en uno de los laterales. Innegociable es que brinde a la defensa salida de balón, contundencia y juego aéreo. Tanto es así que, según algunas fuentes consultadas por este periódico, la llegada de este zaguero estaría muy adelantada, con el derbi en el horizonte de las expectativas. Uno de los que más convence es Lucas Veríssimo. Con contrato hasta 2022 con el Santos, dueño del 80% de su pase, tiene 22 años y mide 1,88. No saldrá por menos de 25 millones de reales (6,4 de euros al cambio), cantidad fuera del alcance verdiblanco, a menos que la Juventus sea quien lo compre para cederlo al Betis. Sería decisivo que el zaguero obtuviera el pasaporte comunitario -tiene antepasados transalpinos-, aunque la competencia por sus servicios crece: hasta ocho clubes lo pretenden.