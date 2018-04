Setién, sobre el objetivo: "Ahora sí nos sentimos con un punto de obligación"

El Betis llega al partido de este viernes en Montilivi precedido de una muy buena racha. Sin embargo, el técnico del Betis, Quique Setién, no se fía de su rival, un Girona al que no da por descartado en la lucha por Europa y que jugará sin presión, una presión que sí nota ahora el santanderino.

"El Girona, en los últimos partidos, aunque encaje goles como ante la Real, siempre tiene opciones y compromete al rival. Siempre da un nivel bastante alto. Es verdad que suele conceder ocasiones, como pasó aquí en la primera vuelta, pero siempre están ahí. Desde luego, no me fío. Saben que tienen una opción. No tienen la obligación de entrar en Europa y jugarán más liberados que nosotros, que ahora sí nos sentimos con un punto de obligación. Yo estoy un poco más nervioso que antes porque ahora sí tienes miedo a perder lo que has conseguido. Espero mantener la línea, estamos en un buen momento para afrontar este partido", comentó Setién en rueda de prensa.

Además, el cántabro insistió en esa dinámica positiva del cuadro de La Palmera. "Quizás tengas razón en lo de que estamos en buen momento. Al Celta también lo veo bien, al propio Girona. Al Sevilla y al Villarreal también los tienes que tener en cuenta siempre. Es verdad que nuestra línea de continuidad nos hace mirar al futuro con optimismo, pero siempre soy cauto y pienso que las cosas se pueden torcer".

En este sentido, el preparador verdiblanco prefirió no dar pistas sobre sus intenciones de cara al encuentro de esta noche en Montilivi. "Despistar al rival siempre es bueno. Ellos nos conocen bien, igual que nosotros a ellos. Ya nos hemos enfrentado y, salvo algunos matices, es un equipo que siempre ha jugado de la misma manera. Te compromete mucho y lo está haciendo francamente bien. Esperamos un partido muy difícil".

Justo después del partido del Betis, comenzará en Sevilla la Feria, una fiesta que Setién aboga por disfrutar, pero sin excesos y avisa: "Yo no le tengo que decir nada a los jugadores. Ninguno va a poner en juego todo lo que ha conseguido. Eso te lo puedo asegurar. Todos son conscientes de lo que se están jugando. Estamos todos muy concienciados. Viviremos la Feria, no hay que abandonar la alegría, pero todos sabemos lo que debemos hacer".

Antes de terminar, Setién se refirió a los 100 partidos en Primera que cumplirá este viernes, algo a lo que no le da "mucha importancia". "Demuestra que estoy trabajando con continuidad. A ver si caen otros 100...".