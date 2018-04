Haro y Catalán sobre Europa, la planificación, Fabián, Ceballos...

Ángel Haro y José Miguel López Catalán han hablado en Cope Sevilla sobre varios temas de la actualidad verdiblanca.

Esto es lo que ha dicho Haro:

Sobre Ceballos: "No se ha planteado la posibilidad de Ceballos en estos momentos".

Ventas de futbolistas: "El Betis tiene que crecer deportivamente y para eso hay que crecer económicamente. Es más fácil hacerlo con plusvalías sobre futbolistas más que por cosas deportivas para reducir el gap con otros clubes".

Fichajes de alrededor de diez millones: "Podemos ir no con mucha alegría al mercado, pero sí con cierta alegría. Ir a Europa son entre 10 y 20 millones y acabar en plaza europea da la opción de sumar siete millones".

Pocos fichajes, pero de calidad: "Teniendo una plantilla que ha dado resultados, la idea es no hacer una revolución, al margen de que haya salidas no deseadas. Entonces tendríamos que estar atentos".

Negociación por futbolistas del Betis: "Hay una limitación que es la cláusula. Abrir negociaciones no es nuestra idea, pero si la pagan poco podemos hacer".

Acuerdo con Lopera y Oliver: "Cuando pase el tiempo nos daremos cuenta de la importancia de la estabilidad institucional. Es importante. Otros clubes con problemas accionariales pierden energía en eso".

El momento de forma de Joaquín: "Joaquín ya está pidiendo una renovación, pero hay que esperar a después de Feria (risas)".

López Catalán, por su parte se ha referido a lo siguiente:

Europa: "Cuando estás más cerca sí te da ese vértigo por la euforia que se genera por eso estamos parando la euforia y hablar de trabajo. Quedan seis partidos y las sensaciones son muy buenas. El equipo hace un fútbol compacto y vamos a sumar esos puntos que nos permitan estar en Europa la temporada que viene".

Fabián no se negocia: "Fabián no está en venta. Varios equipos se presentaron con la cláusula y más dinero para él. Quiso quedarse y el crecimiento demuestra que tomó la decisión correcta. Creemos que necesita más tiempo en el Betis para seguir creciendo. Creemos que va a seguir.De forma oficial no nos ha llegado nada por Fabián. Estamos centrados en esta temporada y no hablamos con nadie".

Convencer a los jugadores: "Los futbolistas no buscan sólo lo económico, también lo deportivo. Bartra tenía ofertas mejores y ha primado lo deportivo y el crecimiento deportivo. El entrenador, los compañeros, el club... eso atrae a los futbolistas".

Adán: "El asunto de Adán tiene una solución lo mejor posible, dentro de que llevaba muchos meses con molestias. Quiere estar bien para el año que viene porque es importante para su futuro. Vamos a acabar la temporada, a conformar la temporada y ya veremos. Setién ha demostrado su confianza en Adán. Si él quiere competir el puesto el año que viene será correcto".