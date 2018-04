Betis y Sevilla, atentos a este descarte del Barcelona.

Betis y Sevilla ya van ojeando el mercado de cara a la próxima temporada, prestando atención a los descartes que está haciendo el Barcelona de cara a la próxima temporada. Es el caso de Gerard Deulofeu, que no cuenta en los planes de la dirección deportiva culé y que no tiene claro si se quedará en el Watford, según apunta el 'Watford Observer'.

Esta duda sobre el futuro del futbolista se debe a que el club inglés todavía no ha entablado conversaciones con el Barcelona para hacerse con la propiedad del extremo español, por la fractura en el pie que sufre ahora mismo. Pese a que haya deslumbrado en sus cuatro partidos con el Watford (con gol al Chelsea incluido), los de Javi Gracia no tomaran una decisión sobre Deulofeu hasta que finalice la temporada. La cautela de los británicos ha hecho que tanto Betis como Sevilla tomen posiciones para hacerse con sus servicios.

Para los verdiblancos, un jugador del perfil de Deulofeu supone añadir desborde y velocidad a su ataque, además de darle descanso a Joaquín de cara a la disputa de tres competiciones la próxima temporada. La buena relación de Lorenzo Serra Ferrer con el Barcelona y tener como compañeros a viejos conocidos de la cantera barcelonista como Marc Bartra o Cristian Tello facilitarían su aterrizaje en Heliópolis.

El Sevilla, por otro lado, no le es extraño, ya que vistió la camiseta blanquirroja en la temporada 2014/2015 como cedido barcelonista. Bajo las órdenes de Unai Emery, pasó de ser un revulsivo desde el banquillo (tres goles y diez asistencias en 1.329 minutos) a no jugar ni en la recta final de la Liga ni en las rondas decisivas de la Europa League que levantaron los de Nervión. Esta experiencia poco satisfactoria, no obstante, no sería un acicate para volver al equipo que ahora entrena Vincenzo Montella, que coincidió con el jugador en el Milan.

En cuanto al coste del futbolista, rondaría en los 14 millones de euros por el gran cartel que tiene en España, donde también Valencia está interesado en adquirirlo.