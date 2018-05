Setién: "No me interesa nada lo que diga Caparrós"

Extensísima rueda de prensa de Quique Setién, a quien se le has preguntado mucho por el Sevilla y Caparrós, obviamente. El cántabro ha dicho, y repetido, que sólo le interesa su equipo y que saludará a su homólogo utrerano, pero que no le interesa lo más mínimo lo que pueda decir.

¿Pendiente de Caparrós?

"Yo estoy pendiente de mi equipo. No me interesa lo que diga Caparrós. Me interesan las repuestas de mis futbolistas, el trabajo que yo he hecho. No entro en ese juego. No me interesa nada. No tengo nada en contra de él. No voy a discutir, ni enfrentarme. Le voy a dar la mano, saludar y sin más. Él hará las cosas que tenga que hacer y yo las de toda mi vida y trataré de ganar jugando al fútbol y que mi equipo juegue bien, los demás no lo puedo controlar. No me interesa lo que haga Caparrós".

¿Qué Sevilla espera?

"Yo creo que no ha cambiado tanto con Caparrós. En estos últimos partidos, tampoco. ¿En qué nos fijamos? ¿En los dos últimos, los cuatros anteriores, en la final de Copa? ¿Cuál es el que nos vamos a encontrar mañana? Con Berizzo y Montella hizo grandes partidos y perdió. La versión del Sevilla que espero será la mejor, como siempre espero de los rivales. Tienen grandísimos fútbolistas que van a tratar de dar lo máximo como han hecho siempre y yo voy a preparar a mis jugadores para afrontar un partido contra un equipazo y que vayan a superar al rival, a sus planteamientos. El Sevilla ha cambiado dos partidos pero espero lo mejor. No vivo pendiente del Sevilla para nada tampoco. Le analizo, le veo. Ha venido un entrenador y analizamos los criterios futbolísticos y tratamos de controlarlos todos, de cómo salen con el balón, cómo juegan y tratar de explicarle a mis futbolistas para que contrarresten lo que puedan hacer. Cada uno tiene su manera de ver el fútbol y el nuevo entrenador ha modificado algunas cosas y le analizas y tratas de poner remedios y a ver si los puedes superar, sin más".

Ahora, un rival más compacto en defensa

"Hemos visto a un equipo mucho más intenso en el trabajo defensivo. A jugadores mucho más rigurosos en defender y que lo contemplan como algo que les está dando no recibir muchas ocasiones y esperar su momento para salir pero también he visto en estos dos partidos cómo combinan y llegan a campo rival, son capaces de hacer daño, aprovechar los espacios y también cómo definen arriba con calidad. Es un equipo más consistente a nivel defensivo de lo que era anteriormente. Esto se ve. Ahora veremos porque eso ha sido en esos dos partidos ahora a ver si deciden apretarnos arriba o no. No tengo espías para ver lo que hacen. Tiene futbolistas para jugar de la manera que quieran. A la Real y al Madrid los esperaron, no sé qué harán con nosotros".