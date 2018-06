Adrián: "Tengo que sentarme con Pellegrini, pero volver a casa siempre está ahí"

Adrián San Miguel, portero del West Ham, es el objetivo número uno del Betis para la próxima temporada si finalmente acaba saliendo Antonio Adán. "Claro que estoy al tanto de todos los rumores, pero es verdad que el Betis tiene su portero todavía, yo tengo que arreglarme con mi club y el Betis con sus porteros. Es algo que te seduce, volver a casa siempre va a estar ahí, está claro que si llega el momento nos sentaríamos y lo hablaríamos", ha asegurado el guardameta en Deportes Cope Sevilla, que también ha dejado claro que no ha habido ningún contacto formal: "Después de 16 años en el club tengo buena relación con mucha gente del Betis, no ha habido nada oficial, ninguna reunión, yo estoy de vacaciones con la familia, ahora mismo no hay nada".

Y es que tras una temporada complicada en el West Ham, ahora se le abre un nuevo horizonte con la llegada de Manuel Pellegrini. "Ha sido una temporada dura, a nivel general del equipo no hemos estado a la altura, a nivel individual fue difícil también, llegó Joe Hart, con toda la repercusión que tiene allí, y no era fácil tenerlo en el banquillo... Al final hemos jugado más o menos lo mismo y los números están ahí para quien quiera verlo. Ahora llega Pellegrini, no tengo noticias directas de él pero sí de gente de su confianza que confía en mí, pero tambien tiene que confiar el club, después de cinco temporadas allí creo que no tengo que demostrar mucho a nadie, estoy para ayudaar al West Ham en todo lo que necesite", ha dicho.

Y es que al exbético solo le queda un año de contrato con los 'Hammers'. "Es mi quinta temporada, tuve que salir del Betis y me lancé a la Premier, una liga muy diferente a la española, allí me he hecho un nombre, dentro del West Ham soy uno de los jugadores más veteranos. Me queda un año de contrato, estoy a la espera de saber las ideas de Pellegrini, y partir de ahí tomar una decisión. Además de la opinión de Pellegrini, la situación contractual también influye, si cuenta conmigo el club debería mostrarlo con una ampliación, ahí ya está el presidente, con el que hay que limar asperezas, eso ya se verá, el West Ham es mi segunda casa".

De hecho, el meta no se cierra ninguna opción, tanto seguir en la Premier, como volver a LaLiga. "Ambas opciones están ahí, lo primero es sentarnos con el club y ver la situación. En la Premier tengo buen nombre, aquí con el Betis también una buena imagen, una vez ya sepamos la idea del club tomaremos una decisión", ha explicado.

Por último, Adrián ha valorado la incorporación de Pau López al Betis así como la figura de Mikel Merino, uno de los objetivo del Betis en este mercado: "No he seguido mucho al Espanyol, sé que estuvo en el Tottenham, en el Espanyol demostró un buen nivel y tiene una gran proyección. Merino me parece un futbolista bastante completo, empezó muy fuerte en el Newcastle pero luego las lesiones no le han dejado tener continuidad. Es uno de esos jugadores que van de área a área, sería una buena incorporación para el equipo".