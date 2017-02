El biriperiodista

Varios años trabajando en el periodismo me han servido para aprender cada día algo nuevo. Recuerdo cuando acabé la carrera que creía que estaba preparado para ejercer esta querida profesión, hasta que me di de bruces con la realidad. En 2010 pisé por primera vez una redacción para comenzar mis prácticas, apenas tres plantas más arriba que la que piso hoy cada día. Y lo primero que aprendí es que apenas sabía un uno por ciento de cómo funcionaba el periodismo en la vida real.

Por aquel entonces no existía la fiebre de ahora por las redes sociales, donde cualquiera puede jugar a ser periodista, donde te pueden juzgar por algún comentario o tuit como si te conocieran desde la infancia. Tengo la suerte de manejar las redes sociales de ED a menudo, y uno se encuentra de todo por el mundo del microblogging.

Lamentablemente, más insultos que otra cosa, pero es con lo que tenemos que 'jugar' a diario. Coincidiendo con la reciente época de éxitos del Sevilla se ha acuñado un curioso término para buena parte de la prensa sevillana, el archiconocido 'biriperiodismo', exaltado por numerosos 'biriperiodistas' que elogiaban y todavía hoy elogian el buen hacer del club de Nervión. Y es que la ciudad de Sevilla es tan especial como bipolar. Aquí, el periodista, como el aficionado, parece que tiene que ser bético o sevillista, y si no, pues eres un cateto.

A mí, como a muchos de mis compañeros, nos han llamado bético o sevillista, como si fuera un insulto o algo de lo que avergonzarse. Lo mismo me tomo una cerveza con un amigo bético que me dice "es que los de Estadio sois sevillistas, se os ve el plumero", que me la tomo con un sevillista que me dice "sólo sacáis portadas del Betis, como se os notan los colores"... Y yo, que me esfuerzo en explicárselo, he llegado a la conclusión que a veces lo quieren entender y otras no.

A tal llega la fijación que llegan a entrenerse en contar cuántas portadas al mes son verdiblancas o blanquirrojas, cuentan hasta si en un tuit ponemos más oes a los goles del Sevilla que a los del Betis para celebrar un gol. Y es que, por que sí, tenemos que ser béticos o sevillistas... Cuando aquí cada uno es de su padre y de su madre.