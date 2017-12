Adiós Nzonzi, que pase el siguiente...

¿Qué estará pasando en estos momentos por la cabeza de Nzonzi? ¿Estará arrepentido de su actitud o más convencido que nunca de que no hay marcha atrás? Sólo él puede saberlo, o quizás ni incluso él lo tenga claro. Pero el que sí ha demostrado tenerlo claro ha sido Eduardo Berizzo.

El técnico argentino no ha dudado en ningún momento en castigar la espantada del francés tras el descanso ante el Liverpool y que se prolongó hasta el entrenamiento del día siguiente. Tamaña falta de respeto al entrenador y a sus compañeros no podía quedar sin castigo. ¿O pensaba Nzonzi que podía hacer lo que quisiera y no sufrir las consecuencias? ¿Que era intocable? Quizás creyera que el equipo podía echarle de menos o que se iba a caer en estos últimos partidos sin él en el campo, pero dado su escaso

se crece sin el francés al lado, quizás ahorase arrepienta de su actitud... o no, porque lo que siempre quiso es salir delen verano.

Y quizás pueda hacerlo en enero, tiene toda la pinta desde luego. Ya le ocurrió a Orellana con Berizzo en el Celta y parece que el francés va a correr la misma suerte que el chileno. Evidentemente, el Sevilla ya no podrá exigir el precio de su cláusula, pero tampoco es positivo tener a un jugador a disgusto en el vestuario y que puede enturbiar el ambiente dentro de él.

Nzonzi, recuerde de dónde vino, recuerde dónde ha conseguido sus mejores logros futbolísticos y dónde ha ganado títulos, y recuerde jugando en qué equipo ha llegado a ser internacional con Francia... Si no ha pedido perdón, hágalo ya, más que nada por vergüenza, pero no espere un hueco en el once del 'Toto' porque su etapa en el Sevilla será pasado a partir del mes de enero...

El Sevilla no lo echará de menos, como ya pasó con Rakitic, Krychowiak o Vitolo... El Sevilla ha demostrado que está muy por encima de cualquier nombre propio, de cualquier ego dentro del vestuario. El Sevilla es lo que es por su escudo, por su afición y porque triunfa como un equipo. El tiempo pone a cada uno en su sitio, muchos han salido y el Sevilla ahí sigue... Así que, adiós Nzonzi, y que pase el siguiente...