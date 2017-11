Monchi: "Si me juzgan por los primeros seis meses de Alves me tiran al Guadalquivir"

Monchi ha concedido una larga entrevista en Gazzetta dello Sport. El triunfo de la Roma sobre el Chelsea por 3-0 ha devuelto al equipo romanista a la primera página de la actualidad del Calcio y el gaditano ha atendido a uno de los medios más importantes del país transalpino. Entre otras cosas le han preguntado por el balance que hace de algunos jugadores que ha fichado este curso como Kolarov y Monchi, lejos de sacar pecho, ha recordado casos de fichajes que comenzaron mal. "Los balances los vemos al final. Si lo hubieran hecho en los primeros seis o 12 meses de Dani Alves en Sevilla, me hubieran tirado a mí al Guadalquivir", dijo.

También es muy sincero el exdirector deportivo del Sevilla cuando le preguntan por Totti: "Nunca me imaginé teniendo una relación tan cercana a él, especialmente porque no llegué para darle un coche sino para decirle 'gracias, hasta luego'. Cualquier cosa pudo haber pasado y está más que bien. Y Totti hace mucho más que yo. En su trabajo, del 1 al 10, Totti hace 11. Encontré una persona cercana y cariñosa en él. Después de 27 años en el mismo camino no es fácil cambiarlo. El club fue inteligente en darle el tiempo y espacio que necesitaba".

Monchi sabe muy cómo es el fútbol y que en cualquier momento las cosas pueden cambiar. "Estoy aquí para ganar, no para vender humo", indica el de San Fernando, que añade: "Los hinchas tienen que seguirnos, pero sólo lo harán si ven resultados: no van a venir al estadio a aplaudir el presupuesto. Si cierro el año con activos de 45 millones pero no hemos ganado nada, no estarán felices".

En Roma, Monchi sigue las mismas pautas que en Nervión. "Tengo una relación cercana con la plantilla. Soy un director deportivo que le gusta estar cerca de los jugadores y los técnicos, el contacto ayuda a conocer a la gente. Esto es crucial, porque lo más probable si un jugador está fallando es que la razón sea el descontento o la tristeza. Si no eres cercano a ellos, no te das cuenta. Siempre estoy en el vestuario, no para espiar, pero para que sepan que cuentan conmigo. Lo mismo con Di Francesco, no hay que hacer una cita para poder hablarle. Para mi, este aspecto era no-negociable. Si no soy así, entonces no soy Monchi. Me siento muy parte del equipo", explica.

También anuncia Monchi que no habrá fichajes invernales en la Roma: "En enero no haremos nada. Nuestras apuestas deben ir a reforzar a Defrel y Ünder, la llegada de Schick y el regreso de Emerson".