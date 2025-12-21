Marco Asensio lidera al Fenerbahçe hacia la cima de la Superliga turca

Marco Asensio lidera al Fenerbahçe con gol y asistencia en la victoria frente al Eyupspor, llevando al equipo a la cima de la Superliga turca

El Fenerbahçe ha escalado al liderato de la Superliga turca con una sólida actuación frente al Eyupspor (0-3), impulsado por la destacada actuación de Marco Asensio. El atacante español, ex del Real Madrid, se convirtió en protagonista absoluto al anotar un gol y repartir una asistencia, reafirmando su importancia en un equipo que comparte la primera plaza con el Galatasaray.

Asensio brilla con gol y asistencia

El primer tanto de Asensio llegó en el minuto 34 tras un excelente taconazo de Anderson Talisca, que le permitió definir con un disparo cruzado desde el interior del área y asegurar el 0-2. Posteriormente, en el minuto 75, el mallorquín volvió a aparecer decisivo, recuperando la pelota en banda y sirviendo un pase milimétrico a Jhon Durán, quien no falló mano a mano para cerrar la goleada. Con este desempeño, Asensio ya acumula 12 goles generados en 13 jornadas: ocho tantos y cuatro asistencias.

Talisca y Durán también aportan al triunfo

El brasileño Anderson Talisca abrió el marcador con un disparo preciso, mientras que el colombiano Jhon Durán culminó la goleada tras una brillante asistencia de Asensio. La conexión entre los tres futbolistas ha sido fundamental para el dominio del Fenerbahçe, que suma nueve de los últimos 19 goles del equipo en los últimos siete encuentros gracias a la participación directa de Asensio.

Un partido con tensión extradeportiva

El encuentro estuvo marcado por la noticia fuera del campo: el presidente del club, Sadettin Saran, fue interrogado por la policía debido a acusaciones de tráfico de drogas. Aunque quedó en libertad bajo supervisión judicial, la situación no afectó el rendimiento de los jugadores, que mostraron ofensiva sólida y controlaron el partido desde el inicio, generando múltiples ocasiones de gol en la primera mitad.

Control y liderazgo en ataque

Durante la segunda parte, el Eyupspor intentó reaccionar, pero la falta de efectividad en sus oportunidades permitió al Fenerbahçe mantener la ventaja. Asensio, partiendo desde la banda derecha pero con libertad para moverse por todo el ataque, volvió a demostrar su estado de forma excepcional y su capacidad para influir directamente en el marcador, antes de ser sustituido por Bartug Elmas al minuto 90.

Fenerbahçe lidera con 36 puntos

Con esta victoria, el Fenerbahçe alcanza 36 puntos y se coloca en la primera posición, a la espera del resultado del Galatasaray. La actuación de Asensio consolida su rol como jugador más determinante del equipo, liderando la ofensiva y marcando la pauta en un equipo que aspira al título de la Superliga turca.