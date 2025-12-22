Así queda la jornada 16 en la Serie A tras la victoria de la Juventus y la derrota de la Roma

La Serie A dejó una jornada vibrante, con triunfos clave de Juventus, Fiorentina y Atalanta que agitan tanto la lucha europea como la pelea por la permanencia

La Serie A volvió a dejar un fin de semana cargado de emociones, goles y resultados clave tanto en la zona alta como en la lucha por la permanencia. Desde el Allianz Stadium hasta el Artemio Franchi, pasando por un vibrante duelo en Génova, la jornada confirmó la enorme competitividad del campeonato italiano y el peso de los pequeños detalles.

La Juventus golpea primero y se reafirma ante la Roma

En Turín, la Juventus se llevó un triunfo de enorme valor frente a la Roma en un duelo marcado por el reencuentro entre Spalletti y Gasperini, viejos conocidos ahora convertidos en rivales directos. El partido arrancó con un ritmo alto, fiel al estilo de ambos conjuntos: presión intensa de los romanos y control del balón por parte de los bianconeri.

Un error en la salida de balón de Cristante estuvo cerca de costarle caro a la Roma en los primeros minutos, aunque Svilar sostuvo a su equipo con varias intervenciones. La igualdad se mantuvo hasta el tramo final del primer tiempo, cuando una acción por la banda izquierda acabó con el tanto de Conceição, que definió con precisión para firmar el 1-0 antes del descanso.

Tras la reanudación, la Juventus mantuvo la iniciativa y encontró el premio con el 2-0, en una jugada culminada por Openda tras una segunda acción dentro del área. La Roma no bajó los brazos y logró recortar distancias gracias a Baldanzi, que aprovechó un rechace para poner emoción al encuentro. Sin embargo, los turineses resistieron el empuje final y cerraron una victoria que refuerza su candidatura a los puestos de Champions.

Los resultados de la jornada 16 en la Serie A

La Fiorentina despierta con una goleada balsámica

En Florencia, la Fiorentina rompió una larguísima sequía de resultados con una contundente victoria por 5-1 ante el Udinese, en un partido condicionado desde muy temprano. A los pocos minutos, el portero visitante Maduka Okoye fue expulsado tras una falta fuera del área sobre Moise Kean, dejando a su equipo con diez jugadores durante casi todo el encuentro.

Con superioridad numérica, el conjunto viola no tardó en imponer su ley. Mandragora abrió el marcador con un disparo desde la frontal, mientras que Gudmundsson y Ndour ampliaron la ventaja antes del descanso. En la segunda parte, Moise Kean firmó un doblete que redondeó una goleada necesaria para un equipo que busca salir del fondo de la clasificación.

Atalanta asalta Génova en el último suspiro

El duelo entre Genoa y Atalanta fue una auténtica batalla de resistencia. El conjunto local se quedó con diez jugadores a los tres minutos por la expulsión de su guardameta, pero lejos de rendirse, compitió con valentía durante más de 90 minutos.

La Atalanta dominó la posesión y generó numerosas ocasiones, aunque se topó con un rival ordenado y con un Carnesecchi muy exigido bajo palos. Cuando el empate parecía definitivo, apareció Isak Hien en el minuto 94, aprovechando un saque de esquina para marcar de cabeza y dar a la Dea una victoria agónica, la tercera consecutiva en liga.

Una Serie A sin tregua

La jornada confirmó que en la Serie A no hay partidos sencillos. La Juventus sigue creciendo, la Fiorentina toma aire tras meses complicados y la Atalanta demuestra su capacidad para sufrir y golpear al final. Con la clasificación apretada y los objetivos en juego, el campeonato italiano promete un tramo decisivo apasionante.

Así queda la clasificación de la Serie A tras la jornada 16