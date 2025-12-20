Así queda la Bundesliga en la jornada 15 tras la victoria del Borussia Dortmund y la derrota del Leipzig

El Borussia Dortmund reafirma su poderío mientras la Bundesliga entra en la recta decisiva de la temporada. El Bayern disputa mañana su encuentro

La Bundesliga despidió su jornada 15 con emociones fuertes, goles decisivos y una clasificación que empieza a marcar tendencias claras antes del parón.

El Dortmund no falla y presiona al líder

El Borussia Dortmund abrió la jornada con una victoria sólida por 2-0 ante el Borussia Mönchengladbach en el Westfalenstadion. El conjunto dirigido por Niko Kovac golpeó pronto gracias a Julian Brandt, que aprovechó un centro preciso para adelantar a los suyos en los primeros compases del encuentro. El tanto permitió al Dortmund manejar los tiempos del partido, imponiendo su ritmo durante buena parte de la primera mitad.

Tras el descanso, los locales recuperaron el control absoluto del juego, aunque la falta de acierto impidió sentenciar hasta el tiempo añadido. Fue entonces cuando Maximilian Beier cerró el triunfo, dando tranquilidad a un equipo que ha sufrido en anteriores jornadas tras ponerse por delante en el marcador. Con este resultado, el Dortmund se coloca segundo en la clasificación, reforzando su candidatura en la lucha por los puestos de privilegio.

Los resultados en la jornada 15 de la Bundesliga

Festival de goles y remontada del Friburgo

Uno de los encuentros más espectaculares de la jornada se vivió en Wolfsburgo, donde el Friburgo logró un vibrante triunfo por 4-3 como visitante. El partido estuvo marcado por la intensidad y los errores defensivos, especialmente uno muy grave del guardameta Noah Atubolu, que regaló un gol al intentar sacar el balón jugado desde atrás.

Pese a ese contratiempo, el Friburgo mostró carácter y capacidad de reacción. Vincenzo Grifo, desde el punto de penalti, lideró la remontada, que se completó con un tanto en propia puerta y otro gol decisivo en el tramo final. Este triunfo permite al conjunto dirigido por Julian Schuster escalar posiciones y situarse en la zona media de la tabla, alejándose de cualquier preocupación inmediata.

Leipzig y Leverkusen, duelo directo en la parte alta

La jornada también dejó un enfrentamiento clave entre RB Leipzig y Bayer Leverkusen, dos equipos llamados a pelear por plazas europeas. El Leipzig se adelantó en el marcador, pero el equipo de Xabi Alonso volvió a demostrar su carácter competitivo. Con goles de Patrik Schick y Martin Terrier, el Leverkusen logró darle la vuelta al partido y sumar tres puntos de enorme valor.

La clasificación de la Bundesliga