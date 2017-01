Setién aprueba la llegada de Calleri

El entrenador de la UD Las Palmas, Quique Setién, ha aprobado hoy los posibles fichajes de los atacantes argentinos Jonathan Calleri y Hernán Toledo, y no descarta la marcha del ariete Sergio Ezequiel Araujo, compatriota de los dos jugadores pretendidos por el equipo amarillo.

El técnico cántabro ha admitido en rueda de prensa que hay conversaciones para fichar a Calleri, del West Ham inglés, y Toledo, del Fiorentina italiano, a los que han hecho un seguimiento, y si finalmente se confirma de forma oficial su llegada serían "buenas incorporaciones", porque ayudarían al equipo a "crecer".

En el caso de Calleri, Setién ha dicho que es un futbolista "muy interesante", que ha sido pretendido "por muchos equipos", mientras que Toledo también tiene características que "se acercan bastante" a lo que él ha pedido para reforzar la plantilla, por lo que cree que ambos se "acomodarán" a la forma de entender el juego de su equipo.

El preparador montañés reconoce que los dos posibles nuevos fichajes no han jugado mucho en sus actuales clubes, pero esa circunstancia es precisamente la "única posibilidad" de que jugadores "de ese nivel" acaben llegando a un equipo como Las Palmas que no puede gastar mucho dinero.

"Hay que aprovechar estas oportunidades, y a ver si aquí les rehabilitamos y vuelven a ser felices", ha apuntado Setién, dando casi por hecha la llegada de ambos jugadores, a falta de la confirmación oficial del club.

Además, el técnico cántabro cree que la zona de ataque es la única en la que les "falta algo", porque en el centro del campo tiene futbolistas "de sobra", incluso "más" de los que necesita, y en defensa también cuenta con dos jugadores por puesto para poder escoger.

Por otra parte, Setién ha dejado claro que tanto el grancanario Tyronne del Pino como el argentino Sergio Araujo pueden causar baja. De hecho, son los dos únicos jugadores que no han viajado para afrontar la doble cita de esta semana ante el Atlético de Madrid, mañana en la Copa del Rey, y FC Barcelona, el sábado en Liga.

A pesar de que Araujo continúa con molestias en una rodilla, no es ése el único motivo por el que no se desplaza con sus compañeros.

"Veo bien que salga, se contempla esa posibilidad porque no estaba jugando mucho y ahora lo va a tener más complicado con los jugadores que van a llegar", ha admitido el entrenador.

Además, ha dado casi por hecha también la salida del también argentino Mateo García, pese a su buena actuación del pasado sábado ante el Sporting de Gijón.

"No lo juzgo por un partido, yo pido mucho más. Es un jugador que viene de una liga diferente, con un ritmo distinto, y entendíamos que iba a costarle", ha dicho al respecto del rendimiento ofrecido por el joven futbolista desde su llegada a la isla.

En el caso del centrocampista Javi Castellano, Setién sigue pensando que lo mejor es que busque minutos en otro equipo, pero el técnico no sabía hasta hace poco que el jugador terminaba contrato el próximo 30 de junio, por lo que está en negociaciones para ampliar su vinculación, antes de una posible cesión.

"Aquí no va a tener minutos, hay grandes jugadores que le cierran el paso, y no me entra en la cabeza que no quiera jugar en otro sitio, porque lo necesita, pero no quiero obligar a nadie", ha explicado el entrenador del equipo amarillo.