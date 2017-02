N'Zonzi: "Si acabamos terceros será una gran temporada"

ha sido nombrado eldel mes de enero por, premio que el sevillista ha querido dedicar "al equipo, a los compañeros, esto es un juego de equipo y todos juegan muy bien", ha dicho el francés en palabras para LaLiga."Estoy muy contento, esto demuestra que hacemos un gran trabajo de equipo, tengo que seguir intentando jugar bien para mi equipo. Tengo la confianza del entrenador y de los compañeros. Me siento bien en el campo, física y mentalmente", ha comentado.En cuanto a su renovación,ha dicho: "Me siento bien aquí, estoy muy feliz de mi vida en Sevilla y en el equipo, por eso he renovado".Por último, el centrocampista ha valorado las opciones delen. "Vamos a intentar crecer y estar arriba al final de la temporada. Ganar LaLiga es un sueño pero es muy difícil ganar el título con equipos como ely el. Vamos a dar todo para jugar bien y ganar partidos, pero no tenemos presión, si terminamos terceros será una gran temporada para nosotros", ha finalizado.