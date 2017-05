Berizzo y su futuro: "Si no hablo yo no habla mi agente"

Eduardo 'Toto' Berizzo, entrenador del Celta de Vigo, ve lógico que "la importancia" de la semifinal de la Europa League contra el Manchester United "distraiga" a sus jugadores, pero al mismo tiempo avisó que los menos habituales deben recuperar "la competitividad" este domingo ante el Málaga para no repetir la imagen de los últimos partidos ante Betis y Athletic.

"La importancia de la semifinal hace que te distraigas, que centres tu atención en ese partido, pero debemos ser capaces de dejar pasar la mirada del coche bonito y esperar el coche siguiente que también puede ser muy lindo", apuntó el técnico en su comparecencia ante los periodistas.

En este sentido, señaló que el partido de La Rosaleda debe devolverles esa "competitividad" que les permite "ganar a cualquiera" porque, a su juicio, no existen "distancias insalvables".

"Inclusivo contra el Manchester United que las hay, de prestigio, de historia, de presupuesto...", declaró Berizzo, quien justificó la ausencia de Wass, Radoja y Hernández de la convocatoria porque "vienen de un partido físico y de mucho contacto" ante el conjunto dirigido por el portugués José Mourinho.

"El equipo no habitual tiene que salir a ganar a un rival que viene al alza, que viene de un gran triunfo ante el Sevilla. Nos vamos a encontrar un gran ambiente en Málaga", avisó el argentino, quien no escondió que en los últimos dos partidos en Balaídos su equipo pudo jugar "mejor".

"Cada uno debe exigirse mucho. Tenemos que ser muy exigentes con nosotros mismos, tanto individual como colectivamente", puntualizó el entrenador del Celta, quien dejó entrever que realizará un cambio de dibujo táctico en Old Trafford.

"Puede necesitar un cambio de nombre y de dibujo, o imaginar movimientos diferentes. Nuestro equipo tiene unos recorridos, una ingeniería desarrollada pero debemos imaginar algunos más. Necesitamos presionar en un campo muy importante y ante un rival que juega bien", explicó.

Preguntado por su futuro, después de que en las últimas horas se le ligara al Sevilla, manifestó que "mi conversación la he pausado por lo que nos estamos jugando, cuando la retome os diré cómo me fue".

Insistió en que no tiene decidido dónde entrenará la próxima equipo, se mostró convencido de que el Celta no ha hablado con otros entrenadores y elogió el trabajo que su compatriota Mauricio Pellegrino, a quien sitúan en el banquillo de Balaídos el próximo curso, está realizando en el Deportivo Alavés.

"Es un entrenador al que conozco, que ha hecho una temporada muy buena en el Alavés, que ha conseguido una regularidad muy importante en la Liga. Ha demostrado que su trabajo es muy valioso", destacó Berizzo, quien no quiso profundizar sobre su futuro.

"Si yo no hablo no habla mi agente. Puede recibir llamadas, evidentemente uno no es ajeno a que lo llamen, pero él sabe cuál es mi posición y no tiene directrices diferentes a las mías. Voy a agotar mis opciones de llegar a un entendimiento con el Celta. No me consta que el club busque otro entrenador, creo que todo el club desea que lleguemos a un acuerdo, otra cosa es que lo consigamos", concluyó.