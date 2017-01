Dani Cadena salta a la fama

Hace ya años que pasó por la cantera del Real Betis, en donde llegó hasta su segundo filial (06-08), también por el Xerez B, el Portuense, la Roteña, el Antoniano, el Algaida... hasta que dio el salto al fútbol nicaragüense, donde se hizo un nombre después de tres temporadas en el Walter Ferretti (máximo goleador de la Liga hace tres campañas) y, tras nacionalizarse, en la selección centrocamericana. A Dani Cadena le faltaba un último paso y hace unos días lo logró: marcó su primer gol con el combinado nacional. Un tanto espectacular desde el centro del campo que llevó a Nicaragua a vencer a Trinidad y Tobago (2-1) y que se ha convertido en la sensación de las redes sociales.

"Fue fantástico. Llevaba mucho tiempo deseando hacer un gol con la selección y me llegó en un buen momento de mi carrera, ahora que estoy jugando en Islandia -en el KF Fjallabyggd- y a un buen nivel físico", aseguraba el ex bético en medios centroamericanos, en los que se ha referido a la jugada con la que ha saltado a la fama: "Henry Duarte me dio la oportunidad, me pidió lo que quería, y en el partido lo demostré. El gol fue una maravilla, pero también fue producto de todos los partidos que estuve viendo de Trinidad y Tobago. Vi que el portero se adelantaba mucho y no lo pensé. En el momento que me quedó el balón, pegó un par de botes y le pegué con toda el alma y el corazón.

Fue una satisfacción enorme. Mi familia y mis amigos en España se pusieron muy contentos", asegura el gaditano, quien, con sus compañeros de selección, se ha propuesto poner a Nicaragua en el mapa del fútbol Mundial, empezando por la venidera Copa Centroamericana de Panamá.