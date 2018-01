El Sevilla pregunta por Santiago Bueno, del Barcelona, para el filial

Hace un año, el Barcelona incorporaba para su equipo juvenil al prometedor Santiago Bueno procedente de Peñarol a cambio de un millón de euros que, con variables podrían llegar a cinco.

El charrúa sería posteriormente elegido en el once ideal del pasado Mundial sub 20 que disputó con Uruguay y el pasado verano se incorporó al Barcelona B de Gerard López, que no ha contado con el central, que ni siquiera ha debutado en Segunda.

En estas circunstancias aparece el Sevilla, que cree que Bueno puede ser útil para su filial. El centro de la defensa es una de las demarcaciones para las que la secretaría técnica busca refuerzos y se evalúa la posibilidad de incorporar al jugador de 19 años.

Por sus condiciones físicas y técnicas, a Bueno se le considera un aspirante a sucesor de Piqué, aunque aún tiene mucho que demostrar en el fútbol europeo.

También pregunta por Josema

No es el único nombre que se baraja. También se ha preguntado por la situación de Josema, central del Córdoba que ha entrado y salido del once blanquiverde y no ha jugado un minuto en las últimas cuatro jornadas. A sus 21 años es un jugador de una gran progresión que la campaña pasada realizó una gran segunda vuelta con el Murcia, de ahí su fichaje por los califales.