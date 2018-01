Betis Deportivo-Recreativo: Necesita que su oasis reverdezca

No ha tirado, lógicamente, la toalla todavía el Betis Deportivo, que espera prolongar en Liga su inercia positiva en la Copa RFEF, donde ha avanzado hacia los cuartos de final, para seguir soñando con la permanencia en el Grupo IV de Segunda B. Para ello, los pupilos de José Juan Romero necesitan que reverdezca su oasis de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, escenario en el que ha logrado 17 de los 22 puntos que figuran en su casillero. Lo lograron ante la Balona, rompiendo, así, una racha de prácticamente tres meses sin sonreír abiertamente en Los Bermejales.

Este mediodía, su rival será el Recreativo de Huelva (12:00 horas, en Betis TV), un histórico que no consigue engancharse a los puestos de 'play off', pero que parece haber reaccionado ante Murcia y Badajoz, dejando atrás una dinámica perdedora (tres traspiés consecutivos) que lo despeñó en la clasificación momentáneamente.

Para la cita ante los onubenses, el míster gerenense del filial no podrá disponer de los lesionados Miguel Rodríguez y Julio Gracia, así como tampoco con el sancionado Nacho, por lo que deberá hacer cambios en la parcela ancha. Los recién aterrizados Carlos Blanco y Raúl Uche repiten en una citación de diecinueve integrantes en la que sigue sin entrar el ecuatoriano Josimar Quintero.

En el bando albiazul, Ángel López también viaja con un excedente de cupo, que será casi con total seguridad el ex bético Toni Segura, que no pudo ser inscrito esta semana al no devolver aún la RFEF los derechos federativos que había quitado al Decano por sus problemas económicos. Carlos Calvo y Casado son las novedades de la convocatoria visitante, entrando en lugar de los lesionados Núñez y Ale Zambrano.