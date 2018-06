Ávalo y su eterno romance con el gol

De penalti, de falta directa, tras regatear al portero, con la pierna izquierda, de disparo con la diestra, con la cabeza... Francisco Rodríguez Ávalo (Écija, 08-06-1981) ha perforado las redes de Primera Andaluza de todas las formas posibles. Con el olfato goleador que lo lleva acompañando desde hace 20 años, el ariete ha sido el pichichi de la extinta Preferente gracias a sus 21 dianas en 28 encuentros.

El punta astigitano está casado con el gol. "No le puedo quitar mérito a la temporada que he hecho. El gol es muy preciado", afirma. Sus cifras de la temporada que acaba de concluir no hacen más que certificar que Ávalo, a pesar de sus 36 años, disfruta de un eterno idilio con la clave del fútbol. Desde su vuelta al balompié tras su momentanea retirada después del descenso con el Marinaleda a la antigua Primera Andaluza (curso 2011/12), el artillero no ha bajado de los 20 tantos por temporada: 25 goles con la U.D. Morón (2014/15), 23 con los aruncitanos al curso siguiente (más seis con el Mairena al final de la misma), 50 dianas en el Santa María (2015/16) y 24 entre el Lucena y el Morón C.F. en la 2016/17. "¿La clave? Quizá, tiene uno que tocar fondo para volver más fuerte. Me fui a trabajar al campo, eso me hizo regresar con más ilusión. También me han respetado las lesiones", explica Ávalo. Curiosamente, un esguince de rodilla a mediados de enero ante el Villaverde cortó el espectacular promedio goleador del delantero en esta temporada: "Llegué a plantearme la retirada tras dos partidos que jugué con molestias y bajé mi nivel". Se perdió seis encuentros y jugó varios con muchas molestias. "Empecé a encontrarme bien en las últimas tres o cuatro jornadas", cuando su equipo no se jugaba prácticamente nada.

La caída del Morón CF

Ávalo ha sido la bandera del gran dominador de la categoría hasta el parón navideño, el Morón C.F. El cuadro aruncitano se cayó tras ser líder durante la primera mitad del campeonato, incluso con números de récords. A pesar de ello, el técnico Pana fue destituido tras un pequeño bache. "Te voy a ser muy claro. ´Pirri´ le hizo muchísimo daño al vestuario en el mes que estuvo. El equipo perdió el timón de lo que teníamos", explica el ariete, quien elude de mayor responsabilidad al míster que acabó el curso, Domingo Cisma.

El artillero le guarda un gran cariño al gol, pero su verdadero amor lo encuentra en su familia. Ávalo, cuyo mayor seguidor es su padre, recalca que todas sus dianas tienen una dedicatoria especial hacia su mujer y su hija.