Mata: "El CSKA de Moscú es un clásico del fútbol europeo"

Londres, 25 sep (EFE).- Juan Mata, mediapunta del Manchester United, elogió este lunes a su próximo rival en la Liga de Campeones, el CSKA de Moscú, "un clásico del fútbol europeo", y aseguró que el del miércoles será "un partido muy difícil".

En la última entrada en su blog, 'One Hour Behind', publicada hoy, el internacional español valoró positivamente la última victoria del United en la Premier Legue, 0-1 sobre el Southampton, y dijo que les da "mucha moral".

"La del pasado sábado en Southampton fue (una victoria) realmente complicada, ante un equipo que no nos dejó desarrollar nuestro mejor juego y que tuvo opciones de empatar hasta el final. La verdad es que ellos hicieron méritos para lograr algo más, pero así es a veces este deporte. Nosotros sabemos bastante sobre ello, pues lo sufrimos varias veces la temporada pasada", señaló Mata.

"Afortunadamente sacamos adelante los tres puntos, sin ser desde luego nuestro mejor partido, en una de esas jornadas que marcan la diferencia entre los que acaban luchando por el título hasta el final y los que no (...). Son tres puntos que nos mantienen arriba y con la moral igualmente alta pero que ya forman parte del pasado y ahora mismo tenemos la mente puesta en la Champions, pues el calendario no da tregua", subrayó el futbolista burgalés.

Este lunes, el conjunto dirigido por José Mourinho pone rumbo a Moscú para enfrentarse el miércoles, en la segunda jornada de la Liga de Campeones, al CSKA, "un histórico del fútbol europeo".

"Son muchos kilómetros de viaje y dos horas de diferencia horaria que nos van a obligar a aclimatarnos rápido. Tras ganar el primer partido del grupo, volver a sacar los tres puntos sería genial en una cita de alto nivel", comentó.

"El CSKA de Moscú es un clásico del fútbol europeo. Ganaron todos sus partidos en las dos eliminatorias para llegar a la fase de grupos y en la primera jornada lograron una extraordinaria victoria en Lisboa. Así que no hace falta decir que será un encuentro muy difícil, aunque en la Champions League todos los son", concluyó el español.