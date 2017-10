Panucci: "Piqué me parece un tío con muchos huevos"

El seleccionador del Albania, Christian Panucci, señaló sobre la polémica que se ha vivido en la selección española con Gerard Piqué y la situación que se vive en Cataluña, que el defensa del Barcelona le parece "un tío con muchos huevos".

"Sinceramente me parece un tío con muchos huevos, con coraje y luego en sus asuntos políticos, y otras cosas, no me quiero meter. Pero me gustan más las personas claras, con carácter, con sinceridad que los que tienen doble cara", afirmó el técnico italiano.

"Su vida la decide él, hay cosas en el mundo peores que estas. Para mí tiene mucho respeto y no me quiero meter en cosas políticas que ya hay mucha gente que habla mucho de ello", agregó el exjugador madridista.

Panucci no cree que toda la situación en la que se ha visto envuelto el futbolista catalán le vaya a influir en el partido de mañana viernes, en el que España podría asegurar matemáticamente ante Albania la clasificación para el Mundial de Rusia.

"Pique tiene tanta personalidad, es un jugador de un nivel altísimo, que sabe manejar bien estas cosas, por lo que no creo que le afecte mucho", concluyó.