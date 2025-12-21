Incidente de Piqué en el descanso entre Andorra y Deportivo de La Coruña

El dueño y presidente del club andorrano se dirigió al árbitro de dirigió el choque de este pasado sábado para recriminarle el arbitraje. "Que fácil es pitar a los pequeños", recoge el acta oficial

Gerard Piqué está dejándose la piel fuera de los terrenos de juego por el Andorra, equipo que recordemos, el catalán es dueño y presidente. Gerard Piqué celebró el pasado verano el ascenso del Andorra desde Primera RFEF a Segunda pero esta campaña ya ha tenido que asumir el despido de Ibai Gómez.

En los días posteriores al despido de Ibai Gómez, se pudo ver a Gerard Piqué en los entrenamientos del Andorra para ayudar y arropar a Carles Manso. El nuevo técnico del Andorra ha logrado ganarse la confianza de Gerard Piqué a base de resultados y además ha logrado sacar a los de Encamp de los puestos de descenso en la víspera del parón de Navidad.

Pero esa pasión de Gerard Piqué ya empieza a costarle algunos problemas. El pasado mes de septiembre en ESTADIO Deportivo nos hacíamos eco del incidente que había tenido Piqué con los colegiados del choque que midió al cuadro tricolor ante el Mirandés. En el acta de ese partido se hablaba de actitud intimidatoria por parte de Gerard Piqué.

Gerard Piqué vuelve a tener problemas con un árbitro

Este pasado sábado se repitió la historia entre Gerard Piqué y un representante del colectivo arbitral. En el acta se recoge como Gerard Piqué se quejó en el descanso del arbitraje y además se aclara que tuvo que ser sujetado por miembros del club. "Una vez finalizado el primer tiempo y mientras estaba entrando en el túnel de vestuarios, pude identificar a D. Gerard Piqué Bernabéu, el cual se acercó a mi persona recriminándome una de las decisiones que tomé en la primera parte manifestándome lo siguiente: "Qué fácil es pitar a los pequeños". Todo ello, mientras era sujetado por miembros de su club", recogía el acta del colegiado del choque entre Andorra y Deportivo de La Coruña. Además, desde LaLiga Hypermotion TV se ofrecieron imágenes de como Gerard Piqué celebró el gol del Andorra en el palco de Encamp.

Carles Manso le da la razón a Gerard Piqué

Carles Manso llegó al puesto de entrenador en el Andorra como solución de emergencia y con el tiempo le está dando la razón a Gerard Piqué por apostar por él. Carles Manso ha dirigido al Andorra cuatro partidos más otro de Copa del Rey.

Con Carles Manso el Andorra ha salido de los puestos de descenso tras sumar siete de los últimos 12 puntos en juego. En Copa del Rey los de Encamp cayeron por 4-2 ante la Cultural Leonesa. En definitiva, la arriesgada apuesta de Gerard Piqué por Carles Manso le ha salido bien y todo apunta a que terminará la temporada como técnico del cuadro tricolor.