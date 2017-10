Orange reclama mayor racionalidad en los precios de los derechos del fútbol

Madrid, 26 oct (EFE).- El consejero delegado de Orange España, Laurent Paillassot, ha reclamado hoy mayor racionalidad en los precios de los derechos televisivos del fútbol, tras la "locura" que se ha llegado a pagar en los últimos años por este tipo de contenidos televisivos.

"Debemos ser mucho más razonables en los precios", ha dicho el consejero delegado de Orange España, Laurent Paillassot, en una rueda de prensa para presentar los resultados de la operadora en los nueve primeros meses del año.

A su juicio, además, en España los clientes no tienen voluntad de pagar esos precios que cuesta el fútbol.

Tras recalcar que los precios pagados para disponer de los contenidos del fútbol han sido "una locura", Paillassot ha precisado que aún "no ha empezado la discusión" para negociar las siguientes temporadas, ya que Orange ha adquirido ya los derechos para ofrecer las temporadas 2017-18 y 2018-19 de todo el fútbol nacional.

"Tenemos todo el 2018 para llegar a acuerdo", ha subrayado el directivo, que ha insistido en que el tema no está sobre la mesa ni se está discutiendo.

También el consejero delegado de Telefónica, Ángel Vilà, ha señalado que han notado "una reciente inflación en los derechos del fútbol".

"Como siempre, analizaremos la ecuación de costes y beneficios del contenido de forma racional y decidiremos en consecuencia", ha apuntado Vilà en una conferencia con analistas tras la presentación de los resultados de la operadora entre enero y septiembre.