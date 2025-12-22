Karim Adeyemi vuelve a ser noticia por actitudes indisciplinadas y el Dortmund estudia su venta en verano

Karim Adeyemi vuelve a generar polémica en el Borussia Dortmund tras su reacción tras ser sustituido, lo que le costará una multa y complica su futuro en el club

Karim Adeyemi vuelve a protagonizar noticias polémicas fuera del terreno de juego. Tras su incidente con armas que le valió una sanción de casi 500.000 euros, el delantero alemán vuelve a generar controversia, esta vez por su actitud tras ser sustituido durante la victoria del Borussia Dortmund por 2-0 ante el Borussia Mönchengladbach.

El internacional germano, vinculado recientemente al Manchester United, reaccionó con visible enfado cuando Niko Kovac decidió reemplazarlo a la hora de partido con 1-0 en el marcador. Su intención de dirigirse directamente al vestuario fue frenada por el director deportivo Sebastian Kehl, quien le obligó a volver al banquillo y mantener la compostura.

Intervención de la directiva y sanción económica

El propio Kehl confirmó que Adeyemi recibirá una multa por su comportamiento, describiendo la acción como “inaceptable para el equipo y la institución”. Según informaciones de medios alemanes, el director deportivo se reunirá en los próximos días con Lars Ricken, director general de deportes, y Carsten Cramer, CEO del club, para determinar la cuantía exacta de la sanción y evaluar la situación del jugador.

No es la primera vez que el joven atacante de 23 años se ve envuelto en polémicas. Apenas un mes atrás, fue sancionado con 450.000 euros por la posesión ilegal de armas, incluyendo un puño americano y un táser. Estos incidentes han complicado su posición dentro del club y podrían influir en decisiones sobre su futuro.

La reacción de Adeyemi y las críticas externas

Durante el partido, Adeyemi también tuvo roces con jugadores rivales y mostró gestos de frustración hacia el árbitro Sven Jablonski. Kehl subrayó que “la sustitución estaba justificada; Karim no tuvo un buen partido. Este tipo de reacción no se puede permitir”.

Exjugadores y expertos también han opinado. Dietmar Hamann, exmediocampista del Liverpool, declaró: “Si no quiere ser sustituido, quizá debería dedicarse a otra cosa. No se puede permitir esta indisciplina repetida”.

¿Multa o venta anticipada?

El incidente abre dudas sobre el futuro de Adeyemi en el Dortmund. Con contrato hasta 2027, el jugador está en el radar de grandes clubes europeos. Bild sugiere que la directiva podría considerar una venta el próximo verano, especialmente si los problemas de conducta persisten.

El Dortmund, que pagó alrededor de 30 millones de euros por él en 2022, buscaría ahora un traspaso que supere esa cifra, aprovechando el interés de equipos como el Manchester United. Adeyemi ha sido una de las figuras destacadas del club, pero estos recientes comportamientos han tensado su relación con el vestuario y la directiva.

Un talento indiscutible con comportamiento cuestionable

A pesar de su calidad y proyección internacional, Adeyemi se ha convertido en un “enfant terrible” del Dortmund. Su talento ofensivo es indiscutible, pero sus recientes episodios disciplinarios podrían marcar el rumbo de su carrera en la Bundesliga y determinar si el club apuesta por una renovación contractual o por una venta anticipada.