Klopp: "Será un partido muy difícil entre dos buenos equipos"

El entrenador del Liverpool inglés, el alemán Jürgen Klopp, afirmó en la tarde de este lunes que está "contento con el rendimiento" de su equipo en las últimas semanas y que esperan "demostrarlo mañana" en el Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla, en el partido de la fase de grupo de la Liga de Campeones.

Klopp, en la comparecencia de prensa que ofreció en el estadio sevillista antes del entrenamiento oficial de la víspera del encuentro, relató que "siempre en un equipo lo importante es el resultado pero el rendimiento también es muy bueno".

"Éste es un partido muy difícil entre dos buenos equipos. El Sevilla está en su casa y va a ser diferente e interesante", señaló el alemán en alusión al partido visto ya esta campaña en el estadio Anfield entre estos dos conjuntos (2-2).

Klopp comentó que el Sevilla es un adversario "con experiencia" y que en la máxima competición continental se juega "con grandes equipos, como debe ser".

Preguntado por si le preocupa el interés que clubes europeos muestran por muchos de sus jugadores, apuntó que no le "preocupa tener grandes jugadores, es una suerte".

"Si los jugadores quieren irse pueden tener mil razones, pero no es para preocuparse. Estoy muy contento con que los tenga aquí juntos y que sea así mucho tiempo".

En este sentido particularizó en el delantero egipcio Mohamed Salah, del que dijo que "ha superado las expectativas" y que en el Liverpool les "encanta que haga goles, es un jugador que cada vez más interesa. No es suerte, es un jugador fantástico".

También fue preguntado por si se ve alguna vez como entrenador del Real Madrid o del FC Barcelona y dijo, en tono jocoso, que no necesita "el buen tiempo para hacer" su trabajo.

"Ya he cumplido todos mis sueños. Estoy trabajando para el mejor club del mundo en estos momentos y si ellos (dirigentes) no me quieren tendré que pensar en otras cosas, pero ya he cumplido mi sueño", afirmó.

Klopp recordó que en su historia como entrenador se ha enfrentado en seis ocasiones al Sevilla y que nunca le ha ganado y señaló que "el plan es hacerlo mañana por primera vez".

El técnico del conjunto inglés se refirió al ambiente que le espera el martes en las gradas del Sánchez-Pizjuán e hizo una comparativa con Anfiel.

"El apoyo de los hinchas nos ayudan a mejorar nuestro rendimiento y así que hay que disfrutarlo. Todos los que vienen a Anfield lo sufre y mañana es aquí intentaremos disfrutar de un gran ambiente de fútbol", subrayó.

En este sentido comentó que desconoce el himno del Sevilla, que sí se sabe el de su equipo y que no tiene claro "si mañana" podrá "aprender lo que dice la letra" del himno sevillista.