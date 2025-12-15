Míchel es destituido del Al-Qadsiah

Tras dos años de entrenador en Arabia Saudí, Míchel pone fin a su experiencia en el Al-Qadsiah que ha decidido prescindir de sus servicios debido a las sensaciones que estaba mostrando su hasta ahora equipo

Este domingo no ha sido un buen día para los entrenadores españoles ya que ha visto el fin de Luis Carrión y Sergio Francisco al frente los banquillos del Oviedo y la Real Sociedad respectivamente. Más allá de las fronteras españolas, uno de los entrenadores más conocidos en los banquillos españoles como es Míchel ha sido destituido de un club emergente en Arabia Saudí como es el Al-Qadsiah.

Los objetivos dentro del club de Oriente Medio es de ser de los punteros del mencionado país pero las sensaciones del equipo no estaban siendo las esperadas por el equipo y por eso mismo ha tomado la decisión de despedir al hasta ahora entrenador.

La situación del Al Qadsiah

Lo cierto es que el club no se encontraba en un buen momento en la liga saudí, la cual se encontraba en un parón que ha tenido lugar a finales de noviembre. Dentro de una semana es cuando tiene lugar la reanudación de la Saudi Pro League y las sensaciones del equipo son las que han propiciado su cese. El Al-Qadsiah, cayó ante Al-Ahli por partida doble en liga y copa. Aun así, el equipo se mantenía a cinco puntos de distancia de los puestos que dan acceso a la Champions de Asia.

Míchel pone fin a su etapa en una liga cada vez más competitiva tras 78 partidos y con más victorias que derrotas. Entre sus logros con el club saudí está el ascenso a la máxima categoría hace dos temporadas y lograr un cuarto puesto la pasada campaña.

El comunicado del Al Qadsiah

El club ha puesto fin a los servicios del entrenador español ex de equipos como el Getafe, el Sevilla o el Málaga y lo ha hecho a través de un comunicado que reza de la siguiente manera. "El club Al-Qadsiah ha confirmado hoy que ha acordado separarse del entrenador del equipo de fútbol masculino, Míchel González. Esta decisión es el resultado de un proceso de revisión planificado liderado por la dirección ejecutiva y el consejo de administración del club, centrado en garantizar la progresión continúa del equipo en alineación con las ambiciones a largo plazo y los objetivos estratégicos del club.

La junta directiva de Al-Qadsiah quiere aprovechar esta oportunidad para expresar su sincero agradecimiento y reconocimiento a Míchel González y a su equipo por su profesionalidad, dedicación y valiosas contribuciones a lo largo de su mandato. Míchel siempre será considerado parte de la familia de Al-Qadsiah y todos los que están relacionados con el club recordarán con cariño el ascenso a la liga profesional saudí y el logro de llegar a la final de la Copa del Rey. El club le desea mucho éxito en la próxima etapa de su carrera. El club está actuando rápidamente para nombrar a un nuevo entrenador y asegurar una transición sin problemas. Próximamente, se proporcionará más información al respecto".