Caparrós y Setién ponen punto final al duelo dialéctico

Quique Setién y Joaquín Caparrós encarnan dos formas muy diferentes de entender el fútbol, casi antagónicas. Diferencias que quedaron patentes en la previa del #GranDerbi con declaraciones subidas de tono a las que ambos quisieron poner punto final justo después del encuentro en el Villamarín.

Los técnicos de uno y otro equipo intentaron rebajar la tensión a su manera, comenzando por Quique Setién, que se refirió a su enfrentamiento dialéctico con el utrerano en Cope. "Yo no he tenido nada con Caparrós. Nunca he tenido ninguna relación con él. De hecho, no sé si esta era la primera vez que nos enfrentábamos. Lo que he visto es que es un entrenador que vive los partidos, que vive con una exigencia enorme. Hay otros que somos más tranquilos. Cada uno lo vive de una manera", comentó el técnico santanderino al ser preguntado por su relación con Caparrós, antes de hacer autocrítica y reconocer que posiblemente "algunas cosas" de las que dijo en la previa "igual no le habían parecido bien" a su homólogo. "Yo he tratado de ser respetuoso y creo que lo que he dicho no debería haberle molestado. Me he ceñido a una etapa concreta, que eran los dos partidos que ha jugado el Sevilla con él, no me he referido a nada de sus etapas anteriores. Los equipos contra los que nos enfrentamos nos hacen más faltas de las que nosotros hacemos. Esos son datos genéricos, sin más. No le doy ninguna importancia, la verdad. Hablo para mis aficionados y trato de ser respetuoso, trato de no meterme con nadie!, zanjó el preparador heliopolitano, que aseguró que fue a saludar al sevillista al término del encuentro pero éste se había marchado a celebrar con los aficionados sevillistas el empate.

Por su parte, Caparrós admitió en 'El Transistor' de Onda Cero que "hoy en día" los técnicos deben ser "muy comedidos" con sus declaraciones, algo que entiende que debe estar por encima de las diferentes formas de entender el fútbol.

En opinión del técnico utrerano, "el algodón no engaña y los datos son los datos", en alusión a las afirmaciones de Setién, que, en opinión del sevillista, no responden a la realidad. "En el fútbol hay muchas formas de entender el juego, pero siempre y cuando se diga la verdad", insistió Caparrós, que evidenció su persistente malestar por lo ocurrido, aunque, como el santanderino, también quiso poner punto final al intercambio de golpes. "Esto es historia ya".