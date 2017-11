Ibai Gómez: Ahora mismo firmaría jugar fatal y ganar

Vitoria, 2 nov (EFE).- El jugador del Alavés Ibai Gómez aseguró este jueves, con vistas al partido contra el Espanyol, que ahora mismo firmaría "jugar fatal y ganar" porque, a su juicio, el equipo necesita tener una dinámica positiva de resultados para coger confianza.

El futbolista de Santutxu señaló en rueda de prensa que esa confianza les podría hacer "generar juego y jugar mejor", por lo que consideró que "la clave es empezar a sumar resultados".

Ibai se ha recuperado recientemente de un golpe en la rodilla e indicó que se encuentra "bien, con ganas de aportar", pero reconoció que el sistema de los últimos partidos de jugar sin bandas le puede afectar a la hora de formar parte del once titular.

A pesar de todo, se mostró tranquilo, con ganas de trabajar y aportar al equipo. "El equipo ya está dando otra cara y está cerca de conseguir resultados", manifestó el jugador vasco, para quien la escuadra albiazul debe continuar con la "línea ascendente" de los últimos choques.

Del mismo modo, opinó que tienen que estar "enteros" y ayudarse unos a otros porque a nadie le gusta verse último en la clasificación.

"Cuantas más ocasiones generas, más goles puedes meter, pero siempre tiene que haber una base sólida para que no te hagan ocasiones y a partir de ahí generar tú las ocasiones", destacó Ibai Gómez.

Admitió que "en muchas fases de los partidos" tienen esa base de "solidez defensiva" y, aunque no sean muchas, aseguró que sí crean ocasiones de gol.

"Cuando hablamos los jugadores con nuestros amigos y nuestras familias les aconsejamos venir a 'Mendi' porque es increíble el apoyo que recibimos con sólo tres puntos que tiene el equipo", valoró.

Para Ibai, los cinco partidos que vienen ahora son vitales para el equipo porque son ante rivales directos, a priori en los que los resultados van a ser "importantes", ya no solo por ganar, sino por no perder.

Sobre su próximo rival, el Espanyol, destacó a su entrenador, Quique Sánchez Flores, quien trabaja "muy bien los equipos tácticamente", por lo que apuntó que van a tener que hacer las cosas "muy bien" para poder conseguir los tres puntos.