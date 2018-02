Miñambres: "El equipo está en la línea que imaginábamos"

El director deportivo del Celta de Vigo, Felipe Miñambres, tildó de "irregular" el rendimiento del equipo en la primera parte de la temporada, pero también dijo que los últimos resultados positivos -ha sumado trece de los últimos dieciocho puntos en juego- invitan a mirar con optimismo el futuro.

"El equipo está en la línea que imaginábamos, con determinados altibajos pero con unas buenas expectativas de mirar hacia arriba y de entrar en la lucha directa por Europa. Pero eso lo dictaminarán los siguientes partidos", comentó en su extensa comparecencia ante los medios de comunicación.

Destacó el "éxito" celeste en el apartado goleador, y, pese a los 37 goles recibidos en Liga, considera que, en líneas generales, el equipo cuenta con un bloque "equilibrado".

"No tenemos la defensa menos goleada pero sí podemos hablar de que somos uno de los ataques más goleadores de la Liga y de Europa", subrayó el máximo responsable de la parcela deportiva del Celta.

Miñambres achacó la falta de protagonismo del internacional turco Emre Mor, por el que el Celta pagó cerca de 13 millones de euros, tanto al periodo de adaptación que ha tenido que pasar como al gran rendimiento que está ofreciendo el tridente formado por Pione Sisto, Iago Aspas y Maxi Gómez.

"Es un chico joven con una gran capacidad de desequilibrio en el uno contra uno. Llegó en los últimos días y luego se lesionó. Y ahora no es fácil entrar en el equipo por el rendimiento de los jugadores de arriba", indicó el director deportivo celeste.

Asimismo, Miñambres negó que el club se plantease venderlo y aseguró que no se arrepienten del importante desembolso que realizaron para contratarlo el pasado verano.

"No estamos preocupados por la inversión realizada, estamos seguros de que llegará su momento y lo hará bien. Y no tengo ninguna de que si lo ponemos en el mercado, cosa que no queremos, no vamos a tener ningún problema. Él está bien aquí, pero los plazos a veces no van como uno desea", afirmó.

Preguntado por si la llegada del argentino Lucas Boyé puede restar más minutos a Emre Mor, Miñambres respondió que su departamento, la dirección deportiva, trabaja "para todo el club, no solo para Emre". "Trabajamos para que el míster tenga diferentes alternativas", concluyó.