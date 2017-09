La vida de Bardhi, la nueva estrella del Levante

El centrocampista macedonio Enis Bardhi, que se ha convertido en una de las revelaciones del inicio de la Liga, afirmó a EFE que eligió la opción de jugar en el Levante porque tanto el entrenador como el director deportivo y el presidente mostraron su "firme decisión" de contratarle.

Bardhi ha marcado tres goles, dos de ellos de falta directa, en los cuatro partidos que ha disputado, ya que en el Santiago Bernabeu, ante el Real Madrid, estuvo en el banquillo y no llegó a jugar.

Bardhi, nacido en Skopje (Macedonia) hace 22 años, era un completo desconocido en España cuando el 17 de julio el Levante anunció un acuerdo con el Ujpest Dosza húngaro, a cambio de 1,5 millones de euros, y le firmó un contrato hasta el año 2020, con una cláusula de rescisión de veinticinco millones de euros.

Tras su rendimiento en comienzo de la Liga, Bardhi ya es una de las sensaciones de la temporada en España, país al que llega para cumplir "un sueño desde niño" y tras comprobar que la apuesta del Levante por él era firme.

"Mis agentes hablaron conmigo y me propusieron la opción de jugar en el Levante. Lo que más me convenció es que al entrenador y a todo el 'staff' les gustaba y eso es lo más importante para mí", explicó.

"Mi primera pregunta fue '¿Qué dicen el entrenador, el presidente y el director deportivo?'. Por eso elegí el Levante y no me equivoqué porque estoy muy contento", dijo Bardhi a EFE.

Bardhi, de padres albaneses pero nacido en Macedonia, recordó sus inicios en el mundo del fútbol y explicó que fue un tío suyo y ex jugador profesional en su país quien le convenció para dedicarse al deporte profesionalmente.

"Mi familia era un familia normal. Yo estaba siempre entrenando y siempre tuve mucha ayuda de mis padres, que siempre creyeron en mí. Mi tío fue un muy buen futbolista en Macedonia y desde pequeño siempre me encantó el fútbol. Le decía a mi padre que quería jugar al fútbol y él siempre me ayudó", indicó el jugador del Levante.

La carrera futbolística de Bardhi no estuvo exenta de problemas, como cuando debía recorrer a pie veinte kilómetros del trayecto de ida y vuelta para entrenarse en Skopje.

Con apenas 16 años se marchó a Suecia para jugar en un equipo de Tercera división, pero tuvo que regresar a casa sin poder mostrar su potencial.

"Fui a Suecia con un entrenador que conocía a jugar en Tercera división, pero no pude jugar porque era menor de edad y tuve problemas con el pasaporte porque Macedonia no pertenecía a la Unión Europea", explicó.

A Bardhi, que el día de su presentación confesó que se fija cómo lanza los libres directos el madridista Cristiano Ronaldo, el éxito le llegó en Hungría con el Ujpest, equipo con el que la temporada pasada logró doce goles en veintinueve partidos y consiguió llamar la atención de la dirección deportiva del Levante.

"Tuve éxito en Hungría y tengo que darle las gracias a todos los miembros del Ujpest porque estuve muy bien allí. Desde luego, jugar en España te convierte en alguien conocido en tu país. Ahora con tres goles estoy muy contento", declaró el centrocampista macedonio.

El director deportivo del Levante, Vicente Blanco 'Tito', sorprendido por el buen rendimiento de Bardhi en Hungría, esperó a ver su rendimiento en el Europeo sub 21 del pasado verano.

Tras el partido de Bardhi contra España y después conversar con distintos miembros del cuerpo técnico del equipo español, se decidió a pagar 1,5 millones de euros por el menudo futbolista balcánico.