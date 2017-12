Coke llegó a Valencia para pasar revisión médica en el Levante

Coke Andújar ha llegao este viernes a Valencia para pasar revisión médica e incorporarse a continuación al Levante hasta final de temporada.



El club no se ha pronunciado sobre esta incorporación, mientras que el futbolista, a su llegada al aeropuerto valenciano, se limitó a pedir cautela e indicar que, por el momento, no podía decir nada al respecto.



El exjugador del Sevilla FC, de 30 años, ocupa la posición de lateral derecho, la misa de Iván López, que se encuentra lesionado con una rotura de ligamentos y no volverá a jugar en toda la temporada.



Coke es madrileño y antes de jugar en Alemania completó su carrera deportiva en el Rayo Vallecano y en el Sevilla, club con el que consiguió la Liga Europa en tres ocasiones.





