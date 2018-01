Míchel trata de convencer a Sandro para el Málaga

A la espera de confirmar el fichaje de Iturra y de liberar alguna plaza en la plantilla -con el italo-chileno tendrían las 25 cubiertas-, el Málaga no pierde de vista la situación de Sandro Ramírez, que tiene las horas contadas en el Everton. El exdelantero blanquiazul quiere relanzar su carrera tras el paso en falso que ha supuesto su aventura en la ciudad de los Beatles y el propio jugador no vería con malos ojos regresar al Málaga, donde explotó en la élite.

Tanto es así, que Míchel González, entrenador del Málaga CF, se ha erigido en portavoz del jugador y se ha atrevido a asegurar que por falta de interés del delantero no va a ser. En una gala de premios en la que ha sido galardonado el técnico, Míchel admitió haber hablado con el jugador. "He hablado con Sandro y por el jugador no va a ser", indicó el madrileño, que aún espera "un par de regalos más" en este mercado invernal, además de los de Ignasi Miquel y Manuel Iturra.

Según el preparador malaguista, la predisposición del ariete canario es máxima, aunque hay otros equipos con más potencial económico que los blanquiazules que pujan por sus servicios. El Valencia es uno de ellos y desde la ciudad del Turia aseguran que quieren al canario sí o sí.