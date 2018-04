Ceballos apura sus opciones de quedarse y Llorente saldrá

Comienza la cuenta atrás para Dani Ceballos y Marcos Llorente. Los dos jóvenes jugadores tendrán hasta final de temporada para demostrar su valía y ganarse su continuidad en el Real Madrid la temporada que viene. Con el equipo centrado en la Champions, Zidane dará descanso a sus teóricos titulares dando así oportunidades a sus hombres menos habituales.

La situación de Ceballos en el equipo parece incierta, pero Zidane quiere darle otra oportunidad. El utrerano, que tenía pie y medio fuera del Madrid, tiene opciones de quedarse en la plantilla merengue si convence al entrenador de que tiene hueco en el equipo. Este final de Liga, donde contará con más minutos por parte del técnico francés para dar refresco a otros jugadores, y la pretemporada marcarán su futuro. Ya contra el Málaga salió como suplente y disputó algunos minutos. En principio, la decisión final no se tomará hasta la pretemporada próxima. Si finalmente no continuase en la entidad de Concha Espina, el Real Betis es uno de los equipos que apostaría fuerte por él, que además contaría con la baza de jugar la Europa League en caso de clasificarse para dicha competición, siendo esto un importante reclamo para el canterano verdiblanco, que no vería con malos ojos volver a casa.

Quien parece tener los días contados con la camiseta blanca es Llorente. El madrileño, tras volver de su cesión al Alavés, no ha contado con los minutos que esperaba, por lo que saldrá a final de temporada en busca de las oportunidades de las que no disfruta bajo el mando de Zinedine Zidane. Ante el Málaga, al contrario que Ceballos, no disputó ni un solo minuto. Sevilla FC y Real Betis son dos de las escuadras que han mostrado interés en el futbolista y que podrían incorporarlo a sus plantillas la próxima campaña. Otros equipos como la Real Sociedad y el Eintracht Frankfurt también están entre los interesados.