Guardiola pone sus ojos en Steven N'Zonzi

El Manchester City se ha quedado de súbito sin Ilkay Gündogan, por el que pagó el pasado verano 27 millones de euros y que ha sufrido una rotura del ligamento cruzado, y Pep Guardiola ha puestos sus ojos en Steven N'Zonzi, según el periodista italiano Alfredo Pedullà, quien asegura que ya se han producido los primeros contactos.

El Sevilla, pese a no haber logrado aún renovar al centrocampista francés (su padre es un duro negociador), respira tranquilo, pues tiene constancia de que N'Zonzi no desea abandonar el club nervionense en el venidero mercado invernal. Entre otros motivos, porque no dejaría nunca al Sevilla en la estacada (ya rechazó el pasado verano una jugosa -cuatro millones de euros netos por temporada- y tardía propuesta del Leicester), así como porque no podría disputar la Liga de Campeones con otro equipo.

Otra cosa sería ya en verano... El ex del Stoke tiene una cláusula, de 30 millones de euros, asequible para clubes poderosos, como la Juventus, el Chelsea o el propio City, los cuales no han podido evitar poner sus ojos en el que es, actualmente, uno de los mejores mediocentros de Europa.

Datos muy de Pep

Y es lógico que N'Zonzi guste a Guardiola. Por ejemplo, viendo cómo el galo le puso un genial pase filtrado a Vietto para hacer el 1-0 ante el Málaga. O comprobando cómo, una vez más, fue el jugador que más pases buenos promedió, con 74 de 84. O lo que es lo mismo, un 88 por ciento de acierto.

¿Será el Sevilla capaz de retener a N'Zonzi más allá de verano? 'Novias' de postín no le faltan.