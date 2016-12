Franco Vázquez: "Fue lindo escuchar el himno de la Champions"

Franco Vázquez atiende a ESTADIO Deportivo en la Ciudad Deportiva Ramón Cisneros Palacios a unos días de despedir el 2016. Un año que ha cambiado su vida profesional de arriba a abajo, cambiando Palermo por Sevilla. La Serie A por LaLiga.



- ¿Qué le pide al 2017?

- Seguir con los mismos resultados. Los últimos seis meses de la temporada son los más importantes, donde se define todo. Seguir con estos resultados y con este nivel de juego que nos permita que sigamos aspirando a todo hasta el final.

- ¿Ha notado mucho el cambio entre la Serie A y LaLiga, a pesar de que ya la conociera de su etapa en el Rayo Vallecano?

- Sí, cambia bastante. Hay muchos equipos que, aunque sean pequeños, tienen buenos jugadores para sacar la pelota. Es muy competitiva y cualquier rival te puede complicar, como nos pasó a nosotros en Granada. LaLiga es de las mejores ligas del mundo. Era importante volver acá, porque es una de las ligas más lindas para jugar y de las más difíciles. Quería un cambio y llegó el Sevilla, encantado porque es un club grande que juega cosas importantes.

- ¿Cuánto influyó Maresca en su decisión?

- Maresca siempre me hablaba de este club y de la ciudad. Es un amigo que me dio el fútbol y también me ayudó bastante cuando él llego a Palermo; me habló muy bien y le conté esta posibilidad. Me dijo que no la dejara pasar.

- ¿Qué se siente el escuchar por primera vez el himno de la Champions sobre el campo?

- La decisión de venir también acá era, en parte, por poder jugar la Champions, un torneo muy importante. Se sienten cosas muy lindas por dentro; era mi objetivo, salir para venir a un equipo Champions. Cuando sonó la primera vez, muy contento; traté de disfrutarlo.

- ¿Ha pensado alguna vez en poder ser convocado por Argentina, ya que con Italia sólo ha participado en dos amistosos?

- Está la posibilidad, y últimamente he escuchado varios rumores. Sería muy lindo, pues yo de siempre me siento argentino aunque tengo pasaporte y soy italiano desde que nací. Argentina tiene muchos buenos jugadores, por lo que no es fácil. En Italia últimamente también están saliendo muchos jugadores, por lo que tampoco es sencillo. No tengo preferencia, son dos selecciones importantes.