Monchi: "No creo que el modelo del Sevilla pueda exportarse a ningún sitio"

La gestión del director deportivo del Sevilla ha sido objetivo de numerosos reportajes en los últimos años. El éxito tanto dentro como fuera de los terrenos de juego de la entidad de Nervión ha traspasado las fronteras de España y en la actualidad se ha convertido en un modelo de crecimiento a seguir por muchos clubes.

Gran parte de culpa de este éxito se ha centrado en la figura de Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi. No es extraño verle siendo protegonista de reportajes en Alemania, Francia o Italia, e incluso entrevistas, como la que ha concedido al diario económico inglés Varsity, donde repasa su modelo de gestión y las diferencias con la Premier League.

"En Sevilla trabajamos de acuerdo con una serie de parámetros. La coordinación es fundamental, es muy importante conocer el club, saber lo que la ciudad y el club pueden ofrecer a los jugadores. Tú tienes que alinearte con el tipo de jugador que el entrenador quiere", confiesa Monchi durante su entrevista.

Cuestionado sobre cómo es capaz de acertar con tantos jugadores, el de San Fernando le quita hierro a su acierto, recordando que también ha habido errores: "Cada jugador que traemos es una apuesta. No porque nosotros no lo hayamos estado siguiendo, que siempre lo hacemos, sino porque estás tratando con personas. Algunas se adaptan y rinden, otros no lo hacen. Tratamos de dejar muy poco al azar, tanto como nos sea posible, y para que eso ocurra seguimos a los jugadores muy de cerca, hablamos con ellos, hacemos un trabajo tan exhaustivo como nos es posible para asegurarnos y asegurarnos de que todas las bases están puestas para poderlo traer. Pero no es fácil, y hay veces en las que nos equivocamos, muchas de ellas".

Forma de trabajo en el Sevilla: "No creo que el modelo del Sevilla aquí pueda exportarse a ningún otro lugar. Si yo estuviera en otro club, podría intentar utilizar muchas de esas cosas que utilizo aquí e intentaría adaptarlo. Pero en equipos como el Everton, el PSG, la Lazio, el Borussia Dortmund cada cual tiene su idiosincrasia. El problema no es vender, el problema es comprar después de todo. Este negocio no va sobre vender jugadores, sino de conseguir resultados en el campo. El Sevilla puede vender a todos sus jugadores, la dificultad está en reinvertir ese dinero en nuevos jugadores que mantengan el mismo nivel de antes".

La ciudad influye: "Obviamente ningún jugador viene al Sevilla solo por la ciudad, pero claro que ayuda. El Sevilla Fútbol Club se ha convertido en una marca de enorme atractivo. Y la ciudad es una de las claves".

La quinta Europa League: "En las cuatro anteriores ganamos al Middlesbrough, Espanyol, Benfica y Dnipro, pero en esta ocasión ganamos al Liverpool, que es equipo más de grande de todos ellos. Esa victoria habla del modelo que tenemos aquí en Sevilla. Un modelo que significa no sentirse inferior porque tengan más poder financiero que tú. Todo se reduce a la disposición por trabajar. Recuerdo que minutos antes de acabar el partido estaba pensando 'Vamos a ganar nuestro tercer título consecutivo, estamos a punto de hacer historia, estamos a punto de convertirnos en leyenda'".

El modelo inglés: "Los clubes ingleses necesitan aprender a utilizar mejor sus recursos. Inglaterra es muy superior a España en cuanto a organización, explotación de derechos de imagen, gestión de ingresos, en todo eso creo que están mejor. Y tiene una muy buena red de ojeadores, ahora no vas a un torneo donde no haya diez, quince o veinte ojeadores de equipos ingleses".

El crecimiento de España: "Creo que estamos empezando a copiar lo que es el fútbol inglés y que hasta nos estamos acercando a ellos. Nos tomaron ventaja hace unos años, fueron muy inteligentes aprovechando el mercado asiático. Ahora en España se está tratando de hacer lo mismo. Creo que es bueno hacerlo poco a poco, y así la brecha se irá reduciendo".

Romper el dominio Madrid-Barça: "Realmente no es fácil. No sólo depende de que uno no esté al 100%, sino que los dos no estén al 100%. Sé que va a hacer una meta difícil pero espero que algún día pueda ocurrir. Si hubiéramos tenido esta entrevista hace doce años ni me habría imaginado haber ganado cinco Europa League, te diría que está soñando. Ahora, te digo lo mismo, es un sueño, un sueño difícil, pero ya hemos conseguido cosas que nunca habríamos imaginado".