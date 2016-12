Perotti: "Estuve cerca de retirarme"

Diego Perotti desempeña, hoy en día, un rol protagonista en la Roma, pero hubo un momento en su carrera, cuando vestía la elástica nervionense, que, debido a su calvario con las lesiones, se planteó la retirada. Así lo asegura al menos en una entrevista con Premium Sport. "Si no fuera por el Genoa yo no estaría aquí. De hecho, antes de que apostaran por mí, mi carrera estaba a punto de terminar debido a las lesiones. La verdad es que no sabía lo que me pasaba, yo intentaba entrenar pero no podía. Llegó un momento en el que sólo esperaba que un médico me dijera que tenía que colgar las botas, pero, por el contrario, todos me decían que me encontraba bien, me estaba volviendo loco", confiesa el argentino, que insiste en que no se trataba de nada mental, que a él realmente le dolía, pero que en el Genoa superó el umbral del dolor: "Con Gasperini entrené como nunca en mi vida, y pasé estos límites. Arriesgué y pude recuperarme totalmente".